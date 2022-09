Greve va por el bicampeonato en los Juegos Odesur de Asunción 2022

bgimenez@ellitoral.com.ar

Cristina Greve será una de las correntinas que competirá para la delegación argentina en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022. La ciclista, de 35 años, viene de cumplir una destacada actuación en el Campeonato Argentino de Ciclismo en pista que se desarrolló en la ciudad de Esperanza. Gracias a su buena actuación donde obtuvo cuatro medallas fue convocada a la selección albiceleste.

“Del Argentino sacaban los corredores para las pruebas individuales. Tenía que cumplir un excelente argentino para poder ganar el puesto de nuevo. Yo sabía que iba a correr la prueba por equipo, que es la cuarteta, pero la prueba individual, la Madison, la decidieron después. Ahora voy a correr la cuarteta, la Madison y la prueba individual del ómnium, que es la que quería yo”, le confesó a El Litoral Greve. “Ahora el 25 (por hoy) viajo a San Juan a concentrar. El 1 o 2 de octubre viajamos a Paraguay. El 5 de octubre se corre la ruta, que yo no tenía pensado correr, pero tengo que ir y de 12 al 15 se corre la pista”, detalló quien además es profesora de Educación Física.

Por estas horas, la capitalina afina detalles de su preparación para la competencia continental en el vecino país. “Llegué con una muy buena preparación al Campeonato Argentino y después de eso tuve una semana de descanso activo arriba de la bici. Estoy con la misma preparación para los Odesur. Modifiqué sí algunas cuestiones porque para el Argentino preparé la persecución individual, y ahora en Asunción no hay esa prueba, pero me enfoqué más en la prueba de grupo. Mi gran objetivo es el ómnium, soy la última ganadora y quiero volver a serlo”, reconoció Greve, que en los Odesur de Cochabamba logró la presea dorada en esta competencia. En los anteriores juegos, en Bolivia, también logró la medalla de bronce en la modalidad Americana o Madison junto con Maribel Aguirre.

Mérito al Ciudadano

Una vez que cumpla con sus compromisos en Asunción 2022 y se presente en la Vuelta de Formosa, Cristina Greve regresará a Corrientes para recibir el título honorífico de Mérito al Ciudadano por parte del Concejo Deliberante de la comuna capitalina que la distinguió con esa distinción. “Se comunicó conmigo un concejal que me pidió el currículum y una autobiografía que se la mandé y deliberaron. Después me escribió y tengo que ir a Corrientes, no sé cuando porque hasta el 4 o 5 de noviembre tengo viajes. No vuelvo ni para ir a mi casa por que se hace la vuelta a Formosa, y después tengo una competencia en Buenos Aires. Como me dijo que solamente los jueves entregaban las distinciones, van a tratar de hacerlo un martes, un día que voy a estar en Corrientes. Deportivamente para mí está siendo un año lineal y los reconocimientos siempre motivan y dan esos empujoncitos que por ahí necesitamos para no decaer”, expresó Cristina Greve.