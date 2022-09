Presentarán la agenda de la Fiesta Nacional del Teatro

En el segundo piso de Casa de las Culturas de Resistencia, se realizará hoy a las 9 una conferencia de prensa donde se dará a conocer la grilla completa de actividades de la 36 Fiesta Nacional del Teatro (FNT) que tendrá lugar desde el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre.

La Fiesta incluirá entre otras actividades el Encuentro Regional de Teatro del NEA. Esta nueva edición es organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto de Cultura del Chaco (Icch).

Las salas en Resistencia donde se realizarán las funciones son Sala 88 (French 845), La Máscara (Av. Doctor Evaristo Ramírez y Nikola Tesla), Parque Intercultural (Av. De los Inmigrantes 300), Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90), Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471), y Galatea (Mendoza 590). Pero además, la 36 Fiesta Nacional del Teatro alcanzará a más de 30 localidades de todo el NEA. Serán ocho días de actividades distribuidos en cuatro provincias, con más de 250 funciones a realizarse en 40 salas o espacios no convencionales.

Participarán más de 600 artistas y 250 trabajadores para llevar a cabo las obras de la programación oficial, las propuestas invitadas, las del Encuentro Regional del Teatro, las actividades especiales y los festejos por los 20 años de la Editorial INTeatro.

Ganadoras participantes

Las obras que ganaron sus respectivas fiestas provinciales y estarán participando de la 36 FNT, serán: Cruzar la calle (Formosa), (No) estamos ganando (Corrientes), Brisas en la siesta (Catamarca), Mundo Bilina (Buenos Aires), Mandato cumplido (Mendoza), Ana y Wiwi (Caba), Flama (Santiago del Estero), Piel de cabra (Buenos Aires), Ese día en el que nos encontramos todos (Chaco), Cuenca. Todo debajo (Entre Ríos), Las casas que integran el viento (Tucumán), El bife (Buenos Aires), Los cielos de la diabla (Santa Fe), Ojo de Pombero (Caba), Un par (Río Negro), Podestá (Córdoba), #No compres el chamuyo (Misiones), Paraíso Elemental (Mendoza), Diluvio (Santa Cruz), No soy un robot (Córdoba), Espía a una mujer que se mata (La Pampa), La bendición (Chubut), Sueño (Caba), Paraná Pora (Salta), Flores blancas (Jujuy), La mujer puente (Tierra del Fuego), La invocación (Santa Fe), Liebres (Tucumán), Piel y hueso (San Luis), Bye pedir perdón! (San Juan), Los Santos (Neuquén), Infinitas en fases (La Rioja).

(VAE)