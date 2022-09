Video: un streamer correntino denunció que le robaron 7.600 dólares

El correntino Diego Cavalieri, conocido en las redes sociales por ser creador de contenido del juego Valorant, denunció este martes que fue víctima de un robo virtual.

En una transmisión contó que le robaron "7.600 dólares en criptomonedas".

Según detalló, "hace 25 días me llega una notificación y me aparecen tres correos que decían que me habían entrado a la cuenta de Twitter, cambiando la contraseña y el correo".

En ese momento, el streamer comenzó a desvincular todas sus cuentas desde el celular.

"Parece que se me metió un virus a la PC, habré tocado algún correo de los sponsor que me llegaron al correo, supongo que fue eso", dijo y advirtió que IP "decía que estaba ubicada en Ucrania".

Diego, oriundo de Goya, precisó que ese dinero lo iba a invertir para poder vivir en Buenos Aires y generar contenido. "El margen de plata que tenía para invertir y vivir un año allá, desapareció; ya no se puede, hay que ser realistas", sostuvo.

Para finalizar le pidió a sus seguidores que "tengan mucho cuidado a dónde se meten y a dónde clickean, cuidensé".