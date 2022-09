Regatas venció a Comunicaciones en su primer encuentro amistoso

Regatas Corrientes sumó su primer encuentro amistoso de cara a la temporada oficial del básquetbol profesional y venció a Comunicaciones en Mercedes 84 a 83. Durante el partido que se jugó el domingo, el goleador fue Charles Hinkle del equipo Fantasma con 26 puntos, mientras que en el local se destacó Skyler Hogan que aportó 21 unidades.

El juego tuvo varias ausencias. En Comunicaciones no jugó el pivote estadounidense Anthony Lee, afectado por una contractura en el aductor de la pierna derecha. Mientras que en Regatas no lo hicieron Felipe Pais, quien no estaba al cien por cien físicamente, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo y Joaquín Marcón, quien en la última practica en Corrientes sufrió un corte en el labio.

Además, en el Fantasma se espera la recuperación de Facunco Piñero, el regreso desde Venezuela de Juan Pablo Arengo y que se sume a los entrenamientos Pablo Espinoza.

La primera parte del partido favoreció a Comunicaciones que ganó los dos cuartos iniciales 18 a 14 y 20 a 16. Mientras que en el complemento llegó la reacción de Regats que se impuso en el tercer segmento 27 a 26 y en el cuarto lo hizo 25 a 19.

El trámite del juego fue parejo, por momentos punto a punto, Regatas sintió la corta rotación, pero el Tulo Rivero pudo probar variantes y ver sobre todo el funcionamiento colectivo de lo que venían practicando tácticamente en los entrenamientos.

En el primer tiempo, Regatas dependió de los triples de Andrés Jaime y la presencia en la zona pintada de Charles Mogga Lado (18 puntos) y Alejandor Díaz.

En el complemento, Marco Giordano (18) se hizo fuerte en la conducción de Regatas y apareció la capacidad goleadora de Hinkle para llevarse un ajustado triunfo. El segundo partido amistoso de Regatas será el viernes 30 en el estadio José Jorge Contte a las 21. El rival será Villa San Martín de Chaco, equipo que se prepara para disputar una nueva temporada en la Liga Argentina.

El encuentro será de carácter solidario. Por lo tanto, la entrada tendrá un valor de $100 y lo recaudado será donado a la Cooperadora del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

Mientras que Comunicaciones jugará mañana su tercer partido amistoso, el primero había sido contra San Martín, y el rival será Estudiantes de Concordia y se disputará en Chajarí.

El debut de Regatas en la temporada será en la Liga Sudamericana el 7 de octubre, mientras que Comunicaciones se presentará el 6 por la Liga Nacional.