Debate por la Ley de Humedales: “Las provincias deben ser actores estratégicos”

En el marco del debate por la Ley de Humedales, especialistas destacan la importancia de sumar la voz de las provincias en la gestión de los recursos naturales.

La especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, María Elina Serrano, dialogó con Radio Unne FM 99.7 y analizó los proyectos que actualmente se debaten en comisiones del Congreso nacional para avanzar en la Ley de Humedales.

“Esto se debatió una vez que se hizo visible en las grandes ciudades, pero para quienes convivimos en el humedal es otra cosa. Es un lugar donde se realizan actividades económicas, productivas, donde hay ciudades, obras de infraestructura. Por ahí se tiene la idea de que el humedal es un estero donde no vive nadie, pero hay que proteger la vida silvestre”, comentó Serrano en una entrevista con el programa “Café cortado”.

A la vez, explicó que “se están debatiendo seis proyectos distintos, tratando de compatibilizarlos para obtener dictamen y pasar al recinto en octubre. Es un proyecto que se viene trabajando hace más de diez años, no solo desde la Legislatura, sino también desde la sociedad civil, que establece presupuestos mínimos, es decir, los contenidos mínimos para un inicio, pero no una respuesta inmediata”.

Serrano es ingeniera hidráulica y autora de diversos artículos periodísticos en materia ambiental.

Sobre las atribuciones territoriales, explicó que “la Constitución establece que los recursos naturales son dominios de las provincias, que deben ser actores estratégicos para definir las características y presupuestos de qué es un humedal, cuál es el sentido y uso del humedal. Es muy difícil hacer una ley desde las grandes ciudades”.

“Para que una política ambiental tenga éxito necesita continuidad y articulación”, consideró.

“Para que una política ambiental tenga éxito necesita continuidad más allá de los colores políticos. También debe haber articulación. Ningún organismo, ni municipal, provincial o nacional puede solo, y debe coordinar acciones en el territorio, sobre todo de control y conocimiento. Las fronteras administrativas no separan el ambiente. No podemos controlar lo que no sabemos que existe. También se necesita presupuesto, pero no únicamente dinero, sino tiempo para capacitar e integrar a las comunidades”, reflexionó Serrano.

“Ponernos con la ley de humedales cada dos años no alcanza. Vamos a tener una ley, pero ¿será efectiva en el territorio? Hoy, por ejemplo, tenemos serios problemas con la Ley de Bosques. Hay un error en considerar al ambiente solo como un medio natural y no como social. Si no consideramos a los ecosistemas como socio-bioecosistemas es imposible una ley efectiva en el territorio”, analizó.