Las cosas en su real dimensión

La decisión de proteger el clima de paz social con una paralización del país no es más que una contradicción.

Dos distritos del país entendieron que el intento de magnicidio cometido el jueves último por la noche contra la Vicepresidenta no debe ser puesto en su real dimensión con descanso de las bases institucionales del país, sino con funcionamiento.

Que no queden dudas: nadie está a favor de semejante violencia, pero el día pudo haber tenido múltiples aristas institucionales que pongan en valor la importancia de la paz social, sin sorprender al filo de la medianoche con una parálisis desconcertante de la vida habitual, los circuitos administrativos ni las clases de los niños.

En una medida inédita, los gobiernos de Mendoza y Jujuy resolvieron no adherir al feriado nacional por el atentado contra Cristina Kirchner y durante la madrugada avisaron a través de comunicados oficiales que este viernes había que ir a trabajar. Funcionan con normalidad la administración pública provincial, los comercios, el transporte público y las escuelas.

Mendoza y Jujuy están gobernadas por la UCR. Si bien los dos gobernadores Rodolfo Suarez y Gerardo Morales repudiaron el atentado contra la Vicepresidenta, se despegaron de la medida nacional y convocaron a la ciudadanía a “trabajar”.

La decisión de los gobernadores de la oposición genera desconcierto total en los ciudadanos porque esta mañana algunas oficinas públicas funcionan y otras de jurisdicción nacional, no.

En el caso de la provincia cuyana, la adhesión al feriado depende de si la comuna es peronista o radical.

A la medianoche el presidente Alberto Fernández había anunciado en cadena nacional que decretaba feriado nacional por el atentado. A las 1.27 am el gobernador Rodolfo de la UCR, luego de un zoom con su gabinete, resolvió no adherir al feriado porque aún no había salido publicado el decreto de necesidad y urgencia.

El comunicado del gobierno de Mendoza argumentó que el anuncio del Presidente generaba “incertidumbre” y “desconcierto en las familias mendocinas por la hora, la forma y no mediando hasta este momento norma legal alguna que así lo disponga”.

“Hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social”, anunció en la madrugada el Gobierno de Mendoza, desmarcándose de la decisión de Alberto Fernández.

“Volvemos a repudiar el gravísimo hecho vivido en el día de ayer, solicitando su pronto esclarecimiento”, aclaró sobre el hecho que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero cuestionó la decisión presidencial de decretar paro nacional.

El gobierno de Jujuy, en un escueto comunicado, expresó que “no tomará medida alguna en el día de la fecha”. “Este viernes 2 de septiembre, la actividad escolar y administrativa será normal”, añadió.

Las escuelas provinciales están dando clases pero los colegios que dependen de universidades nacionales, adhirieron al feriado nacional. Algo similar ocurre con organismos públicos y gremios nacionales: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Dirección de Migraciones, Pami y bancos no funcionan este viernes en Mendoza y Jujuy.

“La sociedad mendocina ya está trabajando”, dijo Suarez en las radios locales y se declaró disconforme con que haya feriado para manifestarse. El gobernador mendocino aclaró que, de todos modos, “no se va a tomar medidas contra los que no vayan a trabajar porque hay un DNU vigente”.

Y se excusó: “El DNU llegó a las 3 de la mañana pero ya habíamos tomado la decisión de que haya actividades normales, igual que otras provincias, como Jujuy”. En una posición crítica contra el Gobierno nacional, planteó; “no es necesario decretar feriado nacional para manifestarse en las calles”. Mientras tanto, habrá que repensar los esquemas de descanso laboral y de jornadas de producción y no echar mano a la programación del trabajo como un comodín que ubique a los grandes acontecimientos de la vida actual en su lugar dentro de la historia.

Dicho de otro modo, es hora de proteger la productividad y darle al país ejemplos que reivindiquen su historia, no que la perviertan.