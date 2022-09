El Gobierno provincial alivia al campo y reforzará el combate contra los incendios

El gobernador Gustavo Valdés ayer inauguró la 100° Exposición de la Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá (Srcc). “La política tiene que dejar de pensar en problemas que no sean los problemas que tiene la producción y la industria”, dijo. “Puede ser que no hayamos estado preparados y digo todos”, reflexionó y apostó a “pensar en un plan de manejo del fuego en conjunto” para “dar respuestas y resolver los problemas que tiene el campo”.

Tras la firma de un convenio con la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá para la financiación de obras por 20 millones de pesos, el mandatario provincial durante su discurso en el acto felicitó a los productores de Curuzú Cuatiá “por estos 100 años de orgullo del campo de la provincia de Corrientes con esta Expo que realmente nos enorgullece. Su trabajo, el trabajo de los productores a los correntinos nos llena de orgullo. Feliz siglo de trabajo y de compromiso”.

Seguidamente, Valdés hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó la provincia con la pandemia de covid-19, los incendios forestales y la sequía que castigó al sector, agradeció al personal de salud, bomberos, empleados municipales, productores y vecinos.

“Y sobre eso, como decimos sobre llovido mojado, nos tocó la seca más importante de los últimos 60 años y créanme que el tamaño de la catástrofe realmente fue significativo y tal vez tenemos que hacer una autocrítica entre todos. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que seguir apoyando lo que hicieron nuestros bomberos voluntarios, tenemos que seguir apoyándolos y felicitar por lo que han hecho en estos incendios en Corrientes”, señaló y aclaró que “no solamente fueron ellos, también fueron nuestros hombres y mujeres de campo, nuestros productores que lo han hecho con esfuerzo, sacrificio y valentía”.

“Tenemos que pensar en un plan de manejo del fuego en conjunto. He dispuesto como gobernador de Corrientes, también una autocrítica nosotros no teníamos brigadas forestales ni para salir a apoyar a los bomberos de cada una de las ciudades”, reflexiona asegurando que la Provincia no pondrá en los productores esta responsabilidad como lo establece la Ley del Manejo del Fuego.

“He creado por decreto cinco brigadas forestales con recursos propios de la Provincia. Vamos a tener cerca de 50 camiones y cerca de 100 camionetas para combatir el fuego. También vamos a disponer 250 efectivos profesionales de la Policía de Corrientes para combatir y ayudar a nuestros bomberos y a los productores”, expresó.

Seguidamente, Valdés repasó las medidas tomadas para paliar los efectos de la catástrofe, como la quita de impuestos al campo -lo que representó cerca de 1.000 millones de pesos menos para el Estado- y la inyección de recursos para el Fondo de Desarrollo Rural.

“Si el Estado termina ahogando a los productores, nos quedamos absolutamente en la miseria y la sociedad va a tener zozobra”, aseguró. “La política tiene que dejar de pensar en problemas que no sean los problemas que tiene la producción y la industria, por eso hemos destinado como Gobierno provincial 2.100 millones de pesos y créanme que como gobernador de la provincia me gustaría tener mucho más recursos para seguir apoyando al campo”, ponderó. “Los argentinos en estos momentos tenemos que juntarnos, tenemos que comenzar a dialogar y utilizar la política no como un instrumento de división, sino como un instrumento de unión, de fraternidad entre el pueblo argentino”.

“Hoy el campo argentino está pidiendo que el Estado le saque la pata del cuello a la producción argentina porque realmente nuestros productores no dan más y la riqueza de la Argentina se genera en el campo”.

“Por eso tenemos que escucharnos y para eso tiene que servir la política, para abrazarnos y tratar de encontrar el camino más justo para los argentinos”.

“Por eso en este momento, que también a parte de la crisis del fuego, del covid tenemos crisis económica tenemos que decir que no hay mal que dure 100 años. Tampoco hay cuerpo que lo resista, pero esta Sociedad Rural hoy está cumpliendo 100 años de trabajo, de sacrificio y espero que cumplan 100 años más con el compromiso de la producción en la provincia de Corrientes. Felicitaciones. Vamos por 100 años más de orgullo”, cerró.