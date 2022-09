Corrientes: reclamo frente a Anses por la suspensión de las Becas Progresar y el Potenciar

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó la incompatibilidad entre el programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar dependientes del Ministerio de Educación. Por eso, los titulares que reunían ambos prestaciones deberán optar de manera obligatoria por una de ellas y darse de baja de otra. Los reclamos por esta medida se realizan en distintos puntos del país.

En cuanto a la situación en Corrientes, la coordinadora de Planes Nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, Débora Galarza Alcaraz, indicó a El Litoral, que actualmente los perjudicados en la provincia son 28.

Según explicó la coordinadora, esto "pasó con la nueva inscripción al Plan Progresar recién este mes", dijo. E indicó que las personas que decidan renunicar a la Beca Progresar, deberán enviar un mail a mirenuncia.becas@educacion.gob.ar.

En el mail se deberá enviar una nota manuscrita y firmada a mirenuncia.becas@educacion.gob.ar (el correo enviado a Becas Progresar deberá ser enviado con copia a becas@frba.utn.edu.ar).

En cuanto a los perjudicados por esta medida, dijeron a El Litoral que "el problema es que no se hizo un aviso previo para que se pueda optar con tiempo, sino que nos dejaron sin ambos sueldos este mes. Además de que me parece injusto que no sea compatible estudiar y trabajar", dijo una de las beneficiarias afectadas.

Además expresó que "hay que hacer una diferencia entre ambos beneficios, uno es un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo para mejorar la empleabilidad y el otro es una beca del Ministerio de Educación para los estudiantes regulares de las universidades públicas", reclamó.

El programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social paga un Salario Complementario equivalente en un 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Consejo del Salario.En septiembre esta suma ascendió a $51.200 y que se liquidará en octubre.

En tanto, el beneficio estudiantil Becas Progresar del Ministerio de Educación de la Nación y que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES, sumó en el octavo mes del año, una nueva actualización de $1000, lo que dejó el valor base en $7400.

