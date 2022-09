El Torneo Clausura capitalino iniciará el 17 y 18 de septiembre

En la sesión del consejo directivo del pasado martes de la Liga Correntina, se estableció que el Torneo Clausura 2022 de fútbol masculino de primera división comenzará el fin de semana del 17 y 18 del corriente mes.

El torneo, del que participarán tanto los equipos de primera A como del ascenso, se jugará a simple eliminación, por sistema de llaves, a partido y revancha. En caso de empate en puntos y goles al cabo de los dos juegos, el pase a la siguiente ronda se definirá con remates desde el punto del penal.

El sorteo realizado oportunamente determinó los siguientes cruces por la primera ronda:

Dr. Montaña vs. San Jorge; Talleres vs. Dep. Empedrado; Lipton vs. Barrio Quilmes; Libertad vs. Robinson; Invico vs. Alumni; Quilmes vs. Rivadavia; Cambá Cuá vs. Curupay; Mandiyú vs. Peñarol; Juventud Naciente vs. Villa Raquel; Yaguareté vs. Sportivo; Huracán Corrientes vs. Mburucuyá; Ferroviario vs. Alvear; Boca Unidos vs. Soberanía; San Marcos vs. Independiente; y Sacachispas vs. Dep. Popular.

Reunión obligatoria

Por otra parte, la Liga Correntina convocó a técnicos y capitanes de las divisiones Juvenil y Reserva de todos los clubes a una reunión obligatoria a realizarse hoy a las 20.30 en la sede de calle San Luis 1236, para tratar el tema de la violencia en los partidos de inferiores.

Sub-14 Femenino

El pasado lunes 5 de septiembre se cerró la inscripción para los clubes que participarán del torneo Sub-14 de la categoría femenina.

El primer certamen contará con la participación de 8 equipos y se iniciará el 17 o 18 de septiembre.