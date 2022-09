Leonardo Mayer viaja a Italia como asistente del equipo de Copa Davis

El extenista correntino Leonardo Mayer volverá a cumplir un rol importante dentro del equipo argentino de Copa Davis. Será uno de los ayudantes del capitán Guillermo Coria en las Finales 2022 a partir del 13 de septiembre en la ciudad de Bolonia, en Italia.

Argentina integrará el Grupo A del certamen junto al anfitrión Italia, Croacia y Suecia, ante el que debutará el martes 13 de septiembre a las 10 en el estadio Unipol Arena con capacidad para 20.000 espectadores.

El segundo partido de Argentina será el viernes 16 de septiembre ante Italia y cerrará su participación en el grupo el sábado 17 frente a Croacia, cada enfrentamiento con tres partidos (dos singles y un dobles) al mejor de tres sets cada uno.

El correntino ya formó parte del equipo argentino en la serie de clasificación frente a República Checa en marzo pasado. Allí había expuesto: “Asistente es un poco de todo. Es ayudar a los jugadores, principalmente a los juniors, tratar de dar algunos consejos sin molestar mucho, porque es una semana que se pone difícil y los jugadores tienen muchas tensiones”, explicó aquel entonces.

Argentina había concretado su clasificación para las Finales de la Copa Davis 2022 tras imponerse sobre la República Checa por 4-0.

Para la etapa decisiva, la delegación albiceleste estará encabezada por el capitán Coria y sus asistentes Leonardo “Yacaré” Mayer y Martín García, y el equipo que conforman Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, el debutante Francisco Cerúndolo (27), Sebastián Báez (37) y los doblistas Horacio Zeballos (9) y Máximo González (49).

“Estamos contentos por abrir con Suecia. Si bien tenemos que jugar contra los tres, con el mayor respeto digo que nos favorece abrir con los suecos porque se trata del rival a vencer, y también porque cobrarán importancia para definir el pase a cuartos de final los sets ganados y perdidos”, analizó Coria.

Es que avanzarán únicamente los dos mejores de cada grupo a cuartos de final para definir al campeón en noviembre de este año en Málaga, España, y Argentina claramente no parte como favorito en su zona por el poderío de los italianos y el potencial de los croatas.

Italia anunció una formación con Jannik Sinner (13), Matteo Berrettini (14), Lorenzo Musetti (30), Fabio Fognini (60) y el doblista Simone Bolelli (29).

Los croatas, en tanto, llevarán como singlistas a Marin Cilic (17) y Borna Coric (29), más dos excelentes doblistas: Mate Pavic (12) y Nikola Mektic (13).

Diego Schwartzman, raqueta Nº 1 del equipo argentino y uno de los más experimentados del equipo, comentó: “La Legión, cuando era chico, era importante para tener tantas ganas de jugar la Copa Davis, por eso siempre digo que sí. Por momentos lo hice mejor, por momentos peor, pero es parte del aprendizaje. Me encanta trabajar en grupo”.

“Estamos acostumbrados a jugar de visitante, por eso no es un tema la localía de Italia. Estamos para apoyarnos entre todos y tirar para adelante, más allá de quién juegue. Me siento muy bien físicamente, no fue nada grave lo del final de la gira”, comentó Sebastián Baez, quien fue convocado por segunda vez tras su exitoso debut frente a República Checa en marzo pasado.