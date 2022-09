Los gobernadores del norte quieren el 40 % de los recursos para obras públicas

Gobernadores de las diez provincias del Norte Grande se reunieron ayer en Resistencia, Chaco, con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para discutir una serie de puntos que consideran indispensables para romper las asimetrías en relación con el “país central”. Lo más importante fue la petición concreta de que por espacio de 15 años, el presupuesto nacional invierta en el Norte Grande no menos del 40 % de los recursos previstos para obras públicas, para garantizar de ese modo las inversiones necesarias por encima de los límites establecidos para las actuales gestiones de gobierno.

La respuesta fue una garantía pública de acompañamiento: “Me llevo la nota con una propuesta de artículo a incorporar en el próximo presupuesto” y “lo digo como jefe de Gabinete y hombre del interior: el Gobierno va a estar a la par de cada uno de los gobernadores y del Norte Grande para llevar adelante esta iniciativa”, afirmó Manzur.

Pero los gobernadores no se quedaron allí. Presionaron también por la segmentación energética, y por el avance concreto en una serie de obras vitales, como una red de laboratorios públicos para abaratar costos y abastecer de esa manera a los hospitales provinciales. El planteo fue recepcionado ya en Chaco por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que también fue de la partida.

Los gobernadores (y dos vicegobernadores) sesionaron en Resistencia bajo la presidencia del santiagueño Gerardo Zamora, quien fue el encargado de comunicar las novedades en el marco de una exposición que iba a ser conferencia de prensa, pero que luego no admitió preguntas.

Zamora mencionó los puntos de la agenda urgente, presupuesto y subsidios, pero incorporó al orden del día otros asuntos como la solicitud de refuerzos de la conectividad aérea, la creación de la red de laboratorios y también habló de la creación de un polo audiovisual para todo el Norte. Para cerrar, leyó un párrafo de la declaración con la que la asamblea repudió el atentado que sufriera Cristina Kirchner. Una ovación cerrada fue la respuesta del colmado auditorio del salón de convenciones donde tuvo lugar el encuentro.

Debate interno

Se esperaba, no obstante, la firma de un documento integral conjunto, pero eso no ocurrió. Incluso demoró bastante la discusión a puertas cerradas que tuvo lugar desde antes del mediodía. Al final, después de las 15, ministros y gobernadores salieron a hacer los anuncios acerca de las notas que harían llegar al Gobierno. Hablaron Zamora, Manzur y Jorge Capitanich, y no hubo tiempo para más.

Antes de la declaración, cada uno de los mandatarios atendió a la prensa, pero ninguno lo hizo después. Y cuando se expresaron, más allá de los matices, coincidieron en la potencia productiva del Norte, evidenciada en los cientos de expositores que se dieron cita en Resistencia, y en la necesidad de una integración real a lo que hoy es “la Argentina centralista”. Fueron las únicas palabras que se le escucharon, por caso, al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, siempre reticente al contacto con la prensa.

Un artículo en el presupuesto

Después de discutirlo largamente, los gobernadores redactaron una nota dirigida a Manzur para proponer la inclusión de un artículo específico en el proyecto de ley de presupuesto 2023, que ya fue redactado, y que deberá crear “el Programa de Infraestructura para el Desarrollo del Corredor Bioceánico del Norte Grande Argentino”, y garantizar su financiamiento.

Debe decir además —según los gobernadores— que el Poder Ejecutivo queda facultado a promover ese financiamiento “garantizado con fuentes nacionales e internacionales durante el transcurso de 15 años, a los efectos de corregir las asimetrías históricas en materia de infraestructura vial, energética, sanitaria, escolar, habitacional, portuaria, de fibra óptica, agua potable, cloaca y gas”, entre otras.

“El monto anual garantizado —dice finalmente el artículo—, deberá alcanzar como mínimo el 40 % del presupuesto de obras de infraestructura asignadas contabilizando las fuentes nacionales e internacionales”.

Los pedidos para Massa

En otro de los documentos, dirigido al ministro Economía, Sergio Massa —con copia a la Secretaría de Energía de la Nación—, los gobernadores del Norte Grande formularon una serie de propuestas concretas destinadas a ejecutar el plan de implementación de subsidios de carácter diferencial para la región, en virtud de “nuestra condición de electrodependientes y del mayor consumo promedio de energía que poseemos con respecto al resto del país”.

(AG)