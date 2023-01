El argentino Kevin Benavides es el nuevo líder de motos del Dakar

El argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM) se convirtió ayer en el nuevo líder de la categoría motos en el Rally Dakar 2023, después de firmar el cuarto puesto en la décima etapa disputada entre Haradh y Shaybah, en Arabia Saudita, con un recorrido de 624 kilómetros (114km. cronometrados).

El piloto salteño, de 34 años, saltó del tercer al primer puesto por marcar mejor performance que el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) y el australiano Toby Price (Red Bull KTM), quienes no ingresaron en el top 10 de la etapa y ahora lo suceden en la clasificación general. Benavides, campeón 2021, dispone de una pequeña ventaja de 1:29 sobre Howes y 2:10 en relación a Price, cuando restan cuatro jornadas para finalizar el rally.

En la jornada de la víspera, el argentino finalizó a un minuto de distancia del ganador, el piloto de Botswana Ross Branch (Hero Motorsport). El francés Adrien Van Bereven (Monster Energy Honda) y el sudafricano Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) completaron el podio.

Benavides, único piloto sudamericano campeón del Dakar en motos, se repuso a una caída producto de la dificultad para afirmarse sobre las dunas árabes. “Creo que hice una linda etapa. Me sentí muy bien en las dunas, pese a que tuve una caída. Me pasé para adelante y me golpeé el pecho. La caída no fue a gran velocidad, pero fue fuerte”, contó.

Ilusionado con otra consagración, después de coronarse hace dos años con el equipo Honda, el salteño prometió: “Voy a dar lo mejor en función de lo que se viene. No queda mucho y no hay lugar para las especulaciones. Hay que darlo todo día a día”.

Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing), ganador de la novena etapa, finalizó decimotercero (+6:18) y bajó al octavo lugar de la tabla acumulada, con una diferencia de +21:44 respecto de su hermano.

En la categoría cuatriciclos, el brasileño Marcelo Medeiros (Taguatur Racing Team) se impuso con el argentino Manuel Andújar (7240 Rally Team) -campeón 2021- como escolta a 1 minuto y 8 segundos. El mendocino Francisco Moreno Flores (Dragon), hoy cuarto, sigue como escolta en la clasificación general (+1:17:56) del líder y defensor del título Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Dragon), quien llegó a Shaybah en la quinta posición.

En autos, el francés Sébastien Loeb (Prodrive) logró su cuarta victoria de etapa en el Dakar 2023, segunda consecutiva, que lo mantuvo en el tercer puesto de la acumulada, lejos del puntero y campeón, el qataría Nasser Al-Attiyah.