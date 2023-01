Boca presentó como refuerzo al defensor paraguayo Bruno Valdéz

Luego de superar la revisión médica de rigor, Boca Juniors presentó ayer por la tarde al defensor paraguayo Bruno Valdéz, de 30 años, quien de esta manera se transformó en el primer refuerzo de 2023 del equipo xeneize.

La conferencia de prensa, desarrollada en el salón auditorio de La Bombonera, estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Jorge Amor Ameal y el integrante del Consejo de Fútbol, Mauricio “Chicho” Serna, quiénes presentaron al zaguero central quien viene de quedar libre en América del fútbol mexicano.

Al momento de enfrentar los micrófonos, Valdéz dijo que “el deseo de todo jugador es venir a un club tan grande como es Boca, y aunque tenía la oferta de Cruzeiro, de Brasil, hablé con mis padres y el resto de la familia para tomar esta decisión y estoy muy feliz de estar aquí”.

El futbolista que inició su carrera en Sol de América, de su país natal, antes de dar el salto a Cerro Porteño, contó que su connacional, “Óscar Romero me ayudó mucho a tomar esta decisión, porque al momento que me llamó la directiva de Boca hablé con él y me dio las mejores impresiones del club”.

Valdéz aseguró estar “bien físicamente” porque “estuve en la pretemporada de América, de México”.

“Trabajo, respeto y disciplina son cosas que le puedo prometer al hincha de Boca. Y en cuanto a mis características, me gusta salir jugando desde atrás, pero también poner lo que hay que poner cuando los partidos así lo requieren”, aclaró.

El zaguero central manifestó que “el fútbol argentino es muy dinámico, estructural y táctico, y yo debo adaptarme a lo que quiere Boca y el entrenador. Es que me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta y quisiera ponérmela ya y tratar de darle una alegría a la gente y demostrarle al club las razones por las que se fijó en uno”, apuntó.

Valdéz también señaló como uno de los responsables de su llegada al ayudante de campo del técnico, Hugo Ibarra. “A (Roberto) Pompei lo tuve en Sol de América y fue otro que me ayudó mucho a tomar la decisión. Y cuando haga un gol lo quiero festejar haciendo el Topo Gigio, aunque para eso le tengo que preguntar a su creador, que es Riquelme”.

Por último, contó que en “en México con América jugaba 4-3-3 como ahora lo hace Boca. Mi posición natural es la de marcador central, pero si alguna vez el equipo me necesita de lateral derecho puedo hacerlo, porque ya lo hice allá”, cerró el futbolista.

Por otra parte, Boca insistió en encontrarle un compañero en la zaga central a Valdéz, y para ello le ofreció casi 2.000.000 de dólares a Independiente por Sergio Barreto, poniendo en números un interés que viene desde hace un tiempo atrás.

Además de ese dinero, Boca le haría a Independiente el ofrecimiento de hacerse cargo de una deuda que el club de Avellaneda tiene con el formoseño, de 23 años.

Almendra tiene destino

Por otra parte, a la salida compulsiva del arquero Agustín Rossi se sumó ayer la confirmación de que el volante Agustín Almendra será jugador de Rayo Vallecano, de la primera división de España. Luego de ser “colgado” por un entredicho con el anterior DT, Sebastián Battaglia, y de negarse a renovar el vínculo que vence el 30 de junio, Almendra estaba habilitado a partir del 1 de enero a negociar con cualquier club.