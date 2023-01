Paula Chaves contó que hace ayuno intermitente y recibió fuertes críticas

Paula Chaves se mostró entrenando en Carlos Paz. Acto seguido, compartió su almuerzo con el que cortaría su "ayuno intermitente".

"Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45... Siempre controlada por mi nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram", expresó, contundente.

Entonces, comenzó a recibir un montón de preguntas sobre qué es el ayuno intermitente. A lo que ella dio más información. "El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento", comentó Paula.

Y aclaró que siempre está controlada por un profesional. "En mi caso, no afecta a la lactancia. Fue lo primero que le pregunté a mi nutricionista. Me hice un laboratorio mega completo de sangre y estoy mil puntos. La mayoría de las veces entreno en ayunas, pero siempre lo rompo con una proteína y una grasa buena, como huevo y palta", sumó.

PAULA FUE CUESTIONADA POR CONTAR QUE HACE AYUNO INTERMITENTE

En este contexto, una persona la cuestionó por contar que no come durante 16 horas.

"¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan", la cuestionaron.

"Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista. SIEMPRE", sentenció.

Con información de Ciudad Magazine