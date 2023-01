Por la pelea en la fiesta de fin de año de San Luis, hay cuatro personas detenidas

Una pelea en la fiesta de fin de año de San Luis del Palmar fue registrada en un video que se volvió viral. Su intendente, Néstor Buján, colaboró para separar a los agresores, y confirmó que hay cuatro personas detenidas por el hecho.

Como es tradición en la comuna, la Municipalidad invitó a los vecinos y vecinas a celebrar la llegada del nuevo año en la plaza local. Sin embargo, se registraron episodios de violencia al finalizar el evento y quedaron registrados por cámaras de celulares. El video mostró a Buján cuando intentaba separar a las personas que se atacaban entre sí.

“Realmente los días 24 y 31 son fiestas tradicionales que todos los años realizamos. Después del brindis invitamos a toda la comunidad en la plaza con una gran fiesta y en familia”, explicó el intendente a radio Sudamericana sobre el evento convocado por la Municipalidad de San Luis del Palmar.

“Si bien el 25 no pasó nada, el 31 tuvimos que padecer al finalizar el evento cuando se cortaba el festejo junto con la Policía de Corrientes”, indicó. “Ya habíamos pautado el cierre del festejo a las 6 y por eso trabajamos en conjunto para lograr distender a las personas para que pueda todo terminar en paz y tranquilidad”, explicó.

“Estuvimos en la cabina central porque trabajamos con un equipo de Djs y cuando finalizaba el evento, un compueblano -lamentablemente caracterizado por los desmanes y por buscar peleas- insultó a un grupo de tres chicos y generó una gresca”, contó Buján.

El funcionario señaló que fue él quien intentó separarlos. De hecho, quedó registrado en el video viral. “Yo atiné a intervenir en la pelea para que no se active y no llegue a mayores peligros. Estuve expuesto al peligro porque lamentablemente el muchacho que inició la pelea arrojó un producto”, sostuvo. “Tomé la decisión de parar la pelea, a pesar del riesgo”, sumó.

Al lograr distanciar a los agresores, el funcionario se comunicó con las autoridades policiales. “Tomaron la decisión de llevar detenidos a los cuatro individuos. Hoy están alojados en la comisaría de la localidad y se tomarán las medidas pertinentes en cuanto a la ley”, mencionó.

“No sucedió más y no llegó a más. Yo no busqué pelea como se estuvo diciendo y estuve presente para apaciguar eso. Agradezco también a otros compoblanos que intervinieron en la situación para que no se extendiera. Son cosas del momento”, resaltó Buján.

Sobre el estado de salud de los agresores, destacó que están en buen estado. “El agresor tuvo unos cortes y contó la atención necesaria al momento”, dijo.

“Teníamos miedo de que hubiera una batalla campal, porque a veces se suman los amigos a defender, pero por suerte no pasó eso. Tratamos de contener lo suficiente, pero por la cantidad de personas, que superó nuestras expectativas, fue muy difícil. Fue una fiesta que venía de lo mejor y, lamentablemente, el conflicto llegó al final”, cerró el intendente.