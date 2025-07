El conmovedor relato de Aníbal Pachano por su salud: "Estoy transitando..."

Luego de celebrar el embarazo de su hija Sofía, Aníbal Pachano brindó una entrevista y reveló que está transitando un duro momento de salud y preocupó a todos.

El artista habló con el programa radial Íntimamente que conduce Alejandra Rubio y confirmó que está transitando otra vez el cáncer y fue operado. “Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación, entonces, eso me tenía muy preocupado. Quieras que no, por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo, a escuchar al cuerpo cuando te está diciendo algo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer”, detalló el actor y coreógrafo.

“Ahora estoy en tratamiento con el equipo de Favaloro, con el Doctor Barros Schelotto, el oncólogo el Dr. Muggieri, que son maravillosos. Estamos armando dos equipos de trabajo para atender mi salud. Sigo igualmente con Fundación Salud con Estela Maris Maruso, que me contiene y me ayuda a tener otra visión. A tomarlo con calma y entender el ‘¿para qué?’. Volver a entender el ‘¿para qué se instala algo en tu cuerpo?’. Eso es muy importante, siempre aprender de lo que te pasa, no entrar en el lamento", siguió diciendo.

“Este no es otro cáncer, es el mismo que va disparando a distintos lugares. Se disparó primero a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro se disparó a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón y se disparó a la suprarrenal derecha, me operaron el 30 de junio, y ahora estoy es en recuperación”, explicó con preocupación Aníbal Pachano.

Y remarcó: “Seguramente voy a hacer todo un tratamiento oncológico a partir de agosto y voy a ponerle toda la fuerza y la garra que toda la vida puse, y más con todo esto que está sucediendo a favor en la familia, la alegría que viene un nieto, hijo de mi única hija maravillosa… Así que bueno, hay que ponerle garra y mirar para adelante”.

