Buscan dar con el paradero de una menor de 16 años

La policía inició la búsqueda de una menor de 16 años que se ausentó de su casa situada en el barrio Santa Margarita, y no regresó.

Se trata de María Alejandra Riquelme. Es por eso que la Comisaría Segunda, de la Mujer y del Menor, pide colaboración a la sociedad para poder hallar a la adolescente.

Sus características físicas son las siguientes: de 1,60 metro de estatura aproximadamente, de contextura física delgada, cabellos marrones oscuro, corto por la nuca, no posee piercing, ni tatuajes y, como seña particular, posee una cicatriz de la mordedura de un can en la pierna derecha. Al momento de su ausencia, vestía un short engomado de color negro, remera tipo solerita, color negro con flores blancas y un buzo azul con capucha y calzaba zapatillas de color celeste en la punta y azul atrás.

Aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta menor, podrán hacerlo al n{umero de la Comisaría 3794-484651; a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

