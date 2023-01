Chamamé en el Hospital Llano, para palpitar la Fiesta Nacional

Ya se palpita la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, con eventos de antesala. En esta ocasión, el “Chamamé con Todos” llegó ayer al patio del Hospital Ángela Iglesia de Llano para el disfrute del personal médico, los pacientes y sus familiares.

La directora del hospital Romina García fue la encargada de dar la bienvenida y agradecer. “En nombre de nuestro querido hospital, les damos la bienvenida y agradecemos la iniciativa del señor gobernador Gustavo Valdés de acercarnos una fiesta emblemática para los correntinos, bajo esta propuesta del Chamamé con Todos”, señaló.

Se dirigió a los presentes, el director general de la Fiesta, Eduardo Sívori, quien agradeció también la recepción en el Hospital Llano y la posibilidad de compartir música y danza con profesionales de la salud, pacientes y familiares.

“El Chamamé con Todos es una actividad muy importante y central de la Fiesta porque llegamos con la celebración a quienes no pueden acercarse a las actividades que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad y la provincia. Logramos estar presentes para que todos podamos sentarnos a la misma mesa, porque sabemos que una fiesta en la que no está reunida toda la familia, no es una fiesta”, reflexionó.

Destacó también que “este hospital es emblemático para todos los correntinos, por la intervención que tuvo en momentos críticos de la pandemia de covid y además por la agenda diaria y todos los servicios que brindan a todos los correntinos, estamos enormemente agradecidos”.

Luego se dio paso a la música de la mano de la autora e intérprete Paula Basalo que desplegó un repertorio de temas que son clásicos del cancionero chamamecero y también varias de sus canciones. Lo propio hizo Braian Acevedo, invitando a salir a la pista a las dos parejas de baile que se sumaron a la iniciativa, y las que se fueron formando con doctores y familiares.

Agenda chamamecera

Este miércoles 4 de enero, a las 10, se realizará la segunda jornada del “Chamamé con Todos”. En este caso, la Fiesta Grande llegará al Hospital Vidal con la actuación de los músicos Pedro Villalba, Aldo Torres y Paula Basalo.

Mientras que, a partir de las 20, dará inicio la bailanta “Atardecer en chamamé” (“Ka’aru”), a las orillas del río Paraná. Una nueva propuesta que se llevará adelante en el predio Boca Unidos Center, en Costanera Sur, con la presentación de Irundy, Gianella Niwoyda, Ariel Gaúna y su nueva propuesta y Los vecinos junto a Cindy Avalos.