Hasta 4 horas de demoras para cruzar a Brasil: suman casillas para los libreños

Estiman que cruzar a Brasil demanda una demora de cuatro horas desde la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana. Confirman que además incorporaron una casilla más para facilitar el cruce de ciudadanos libreños que deben presentar únicamente el DNI y no descender del vehículo.

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, indicó: “Hubo demoras de hasta cuatro horas aunque ahora se agilizó un poco más el trámite. No nos sorprende lo que está pasando, era algo previsible. Los que vienen deben saber que la demora es de por lo menos cuatro horas”, resaltó.

El funcionario sostuvo que se hicieron algunas incorporaciones para facilitar el trabajo de los aduaneros y aumentar la rapidez del trámite. “Se puso un retén a tres kilómetros antes de ingresar al puente, donde se hace estacionar a los turistas para que no se aglomeren en la cabecera del puente”, contó el funcionario a Radio Dos.

Además, puntualizó en la cantidad de personas que circulan por la zona. “De 22 mil tránsitos, 20 mil fueron egresos y sólo 2 mil vinieron a Argentina”, dijo. “Ayer (por el lunes) ingresaron 80 colectivos a la ciudad de Uruguayana, 20 mil personas se fueron a Brasil, muchos tuvieron que hacer noche en Paso de los Libres”, sostuvo.

“El intercambio siempre es mayor en el fin de las quincenas o el inicio de las quincenas, en la ida y en el regreso de los turistas”, explicó el intendente libreño.

Por su parte, sobre el control para cruzar de país, desde este lunes entró en funcionamiento un sistema de casillas donde los ciudadanos de Paso de los Libres deben presentar únicamente el DNI y evitar descender del vehículo para realizar el trámite. “Se habilitaron en total tres casillas exclusivas para los residentes de Libres”, confirmó a El Litoral, Mariela Altamirano, jefa de la Delegación de Paso de los Libres de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, incorporaron una casilla más para agilizar el cruce.

“Ya se están culminando las tareas en las demás casillas para ingresar a nuestro país mientras que los turistas deben realizar los trámites correspondientes como lo venían haciendo”, resaltó la funcionaria. Las autoridades también destacan constantemente contar con los trámites correspondientes para evitar inconvenientes en Migraciones. Según indicó el Consulado Do Brasil, se requiere DNI tarjeta o pasaporte. No se aceptan constancias de extravío ni documentos digitales. Además, el registro migratorio de ingreso y posterior salida ante la Policía Federal de Brasil, que se realiza en la frontera sobre el puente Getulio Vargas. Sobre el pasaporte de vacunas contra el covid-19, indicaron que deben contar con constancia de vacunación física o digital descargada. Se requieren dos dosis de vacuna o una en el caso de la monodosis. Para aquellas personas que no cuenten con vacunas, deben presentar un PCR negativo o un antígeno menor a 24 horas.

Además, si los viajeros son menores de edad, se debe contar con los permisos de sus padres.