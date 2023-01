Compensaciones: tamberos aseguran que “son migajas que se le devuelve al productor”

Tras el anuncio del programa Nacional “Impulso Tambero”, que implica $9.160 millones para compensar directamente a pequeños y medianos productores, desde la Comisión de Lechería de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sostienen que se deberían quitar todos los impuestos distorsivos que afectan al sector porque las compensaciones son “son migajas que se le devuelve al productor cuando al productor se le roba el pan entero”.

En Corrientes el desarrollo de la lechería está lejos y se registra una producción de carácter familiar, de autoconsumo, explica el licenciado en Comunicación Social José Goretta en su artículo: “Con ayuda esta ayuda buscan mejorar la producción láctea en tambos de Corrientes”, publicado en la Revista de la Universidad Nacional del Nordeste en el 2019.

“La producción láctea oscila los 4 litros de leche por tambo, debido a que para el ordeñe se utilizan razas no adaptadas al subtrópico o animales que no fueron seleccionados por su producción de leche”, informa al explicar el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (Pdts), de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, para incorporar genética de animales adaptados al subtrópico para producción de leche.

Considerando que se apuesta y se avanza en Corrientes con el desarrollo de la producción Láctea y tras la medidas anunciadas por el Gobierno nacional, El Litoral dialogó con la coordinadora de la Comisión de Lechería de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Andrea Passerini, quien en referencia al anuncio nacional dijo que “en la Argentina las principales provincias lecheras, de donde sale el 99% de la leche del país son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Pero la realidad está dividida en dos, los tambos que producen hasta 1.500 litros de leche por día, como sería el caso de la zona de Corrientes, y después los que producen hasta 5.000 litros. Se compensa 15 pesos por litro en los tambos pequeños y 10 pesos los otros, pero por cuatro meses y tomando la producción de los tambos de unos meses del 2021”.

“No deberían existir las compensaciones. Lo que habría que hacer primero es quitar los impuestos distorsivos, como el derecho a la exportación, ingreso bruto a nivel provincial y un montón de impuestos que directa o indirectamente tiene que pagar el productor de leche y ahí no serían necesarias las compensaciones”.

En esa línea remarcó que “hay otros problemas que corregir: donde el Estado no se mete y debería meterse, y si se mete, en cuanto a la megacarga de impuestos distorsivos, entonces la compensaciones son migajas que se le devuelve al productor cuando al productor se le roba el pan entero”.

“Dentro de la cadena, el industrial ya tiene entre 30 y 45 días de leche que le entregó el tambero, procesada, vendida y en muchos casos cobrada y todavía no le pagó nada al tambero y ahí le fija el precio. Es una posición dominante alevosa. Estas compensaciones le permiten al industrial no aumentarnos el precio de lo que debería ser necesario para que nuestra producción sea sustentable desde el punto de vista de la rentabilidad”, explicó.

“Es tan poca plata, que es estirar la agonía de una producción que viene muy golpeada. La verdad es que son migajas para hoy y muchísima más hambre para mañana, porque además, sequía mediante, todos los problemas que tenemos hoy se van a agravar. Esto le sirve más al funcionario que lo anuncia para justificar su sueldo que al productor”, expresó.

En cuanto a la implementación de la medida dijo que “todavía no está claro, porque hay muchos tambos que no están inscriptos que venden en el mercado informal y a ellos no les va a llegar esa compensación”.

“Quienes pueden cobrarlo lo van a cobrar, pero hay que ver, porque hay mucha burocracia y en otras producciones este tipo de cosas se anunciaron y nunca se implementaron, entonces primero veamos si se implementa”.

“Estas medidas son anunciadas como si nos estuvieran haciendo un favor, como si el Estado estuviera invirtiendo en nosotros y devolviéndonos la rentabilidad, y eso de ninguna manera es así”, reclamó.

Sobre el costo de la leche en las góndolas dijo que “ahí tenés el consumidor que cada vez puede comprar menos lácteos y el tambero que cada vez está más fundido, porque en el ínterin vos tenés una sumatoria de impuestos municipales, provinciales y nacionales”.

“De cada lácteo promedio que el consumidor compra en góndola, el 42% son impuestos. Con este esquema los principales perjudicados son los dos últimos eslabones de la cadena, el consumidor en una punta, y el productor en la otra”.

“En los últimos años, en la Argentina el consumo del lácteo es 185 litros por persona por año cuando hace poco años era de 210 litros. La tendencia de los últimos años es la disminución del consumo de los argentinos”.

“Y por el otro lado tuviste un récord en cuanto a volumen y divisas de exportaciones y eso te da la pauta de que la riqueza de la cadena se la quedan los eslabones que exportan, los industriales y para el productor de leche y el consumidor cada vez hay menos”, aseveró.