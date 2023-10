Lourdes Sánchez contra Coti Romero: "Sos un collar de melones”

Las correntinas Coti Romero y Lourdes Sánchez vivieron una fuerte pelea durante el programa del miércoles del Bailando 2023, en donde el cruce de ambas causo momentos de tensión y risa en todo el estudio.

“Perdón no sé si viste el programa de ayer, fue una hora de Corrientes seguida que yo dije ‘cuando venga la embajadora mañana, se pica’. Ayer estuvo Coti, trajo a Los Alonsitos, grosos, estuvieron todo el programa acá prácticamente. Puso una vaca acá, y se llama Lourdes. ¿Qué te parece?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Lourdes Sánchez.

“A esta altura, ese chiste de la vaca no me parece, no sé. Hoy no están buenos esos tipos de chistes, ella se hace la picante, pero si sos picante anda al fondo. No te quedes ahí”, respondió serena ella y Coti, que la escuchada desde el control, alegó: “No lo digo por eso, ¿sabés por qué lo dije?”. “Viniendo de tu cabecita pienso que es por mi físico, no por otra cosa”, le contestó Lourdes.

“¿Y por qué voy a decir eso? Si tenés alto físico y sos una mina hermosísima. Yo no lo dije por eso, son tus inseguridades, lo digo porque la vaca estaba completamente muda, no habla, entonces es igual que vos”, polemizó Coti.

“Me gusta ser la fuente de inspiración de Coti, estás obsesionada. Yo no sé si estás obsesionada, o enamorada, de mí. Ahora lo compadezco al Cone, por qué de lo único que sabe hablar Coti es del Cone y de mí”, lanzó picando Lourdes y cuando Coti intentó seguir la pareja de El Chato se cansó y exclamó: “¡Hay! Que pesada. Qué collar de melones que es esta chica. Es muy pesada”.

Con información de La Voz