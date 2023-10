Durante el fin de semana se recolectaron tres toneladas de residuos en la Capital

En tres jornadas de limpieza, desde el viernes hasta el domingo, los trabajadores de la Cooperativa Proyecto Fortaleza recolectaron cerca de 3000 kilos de residuos en la ciudad de Corrientes. Separados en grupos en diferentes sectores de la ciudad, este fin de semana reunieron un total de tres toneladas de materiales reciclados entre los que se encuentran latas, plásticos, papel y cartón.

En grupo de hasta seis personas y con remeras distintivas, los recicladores realizaron tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

Debido a que no cuentan con transportes de gran porte, los trabajadores deben separar y transportar los materiales en carros de menor tamaño hacia el galpón donde procesan los residuos.

Mercedes Romero Pereyra, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Fortaleza, dijo a El Litoral que “de la costanera y los distintos eventos que se hicieron en la ciudad, recolectamos entre todos los asociados un total de tres toneladas de residuos”.

La ciudad de Corrientes vivió este fin de semana eventos masivos, en el Paseo Iberá con el Oktoberfest, en el Parque Mitre con la feria de emprendedores, en otros de los extremos de la ciudad con la Peña del Arte en el paseo de compras de Zona Norte y el parque Eucaliptal con la celebración por el Karaí de Octubre. En cada uno de estos espacios, incluyendo la costanera, los recicladores vieron una oportunidad para reunir una gran cantidad de materiales.

Para la selección tienen en cuenta residuos como plásticos (botellas, bidones, bolsas, envases, vasos, platos y cubiertos descartables y juguetes); papel y cartón (cajas, diarios, revistas, carpetas, hojas y cuadernos) y metal (latas, elementos de plomo, cobre y bronce, aerosoles, piezas de aluminio, llaves). Una vez que los materiales son recogidos, los propios asociados llevan al galpón para su correspondiente tratamiento.

“Juntamos latitas, cartón y PET, que es lo que más beneficio nos da económicamente. No podemos juntar más porque los móviles que tenemos son chicos. Entonces somos más selectivos a la hora de juntar. Lamentablemente, el vidrio no podemos levantar porque es peligroso que se nos caiga, se rompe el carrito y no es redituable económicamente”, dijo a El Litoral Mercedes Romero Pereyra, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Fortaleza.

Hace 22 años que la Cooperativa Fortaleza, integrada por familias del barrio Ongay, realiza el trabajo de recolección y reciclado en su planta de tratamiento. En enero del año pasado el galpón ubicado en Reconquista al 3545, fue consumido por el fuego, por lo que desde entonces debieron comenzar desde cero y hoy en día se encuentran trabajando para reconstruir el lugar.

(VT)