La emoción de Coti Romero por cumplir uno de sus mayores sueños

Coti Romero es una de las exparticipantes de Gran Hermano que actualmente más se mantiene activa en el medio. A través de sus redes sociales, la correntina muestra todos los proyectos laborales con los que cumple y en las últimas horas sorprendió al contar una noticia sobre su presente económico.

En su perfil de Instagram, la influencer les contó a sus seguidores dos nuevas adquisiciones que logró tener gracias al reconocimiento que alcanzó tras su salida del reality. “Ya tengo mi autito, no saben lo feliz que estoy. En dos semanas lo retiro”, escribió ella con emoción.

Pero eso no fue todo, ya que Coti también compartió con sus fanáticos que pudo comprarse su primer “terrenito”. La noticia la dio a través de su canal de difusión, donde interactúa a diario con las personas que la siguen y quienes le dejaron sus aplausos y emojis de corazones.

A un año de su salida de Gran Hermano, Romero no solo cumple con contratos de publicidad con marcas de diferentes rubros. También, se mantiene instalada en los medios gracias a su participación en el Bailando 2023 (América), junto a otros excompañeros de reality como Tomás Holder o Juliana Díaz.

Dentro del reality, la influencer se había puesto en pareja con Alexis “Conejo” Quiroga. Sin embargo, con el correr de los meses aparecieron rumores de infidelidad y la relación terminó con la confirmación de traiciones de él hacia ella.

Después de una ruptura muy pública y varios impasse en el set del Bailando 2023 (América), Coti Romero demostró una vez más que su historia con el cordobés no tiene retorno. El desplante final contra su expareja se dio en los últimos días, cuando publicó un par de videos donde le dice adiós a su último recuerdo de él.

Se trata de una frase que a principios de este año, la influencer se tatuó en la parte trasera de su pierna y que reza “I will not let go of your hand” (Nunca te soltaré la mano), y que por aquellos días, aseguró que nunca se lo borraría: “Si nos llegamos a pelear, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”. A la vuelta del presente, todo indica que decidió cambiar de opinión.

Entre risas y muy nerviosa, la streamer se hizo acompañar a una reconocida clínica estética con una amiga, quien documentaba todo el proceso de remoción a láser. Incluso, aprovechó la visita al lugar y también decidió borrar un diseño de una libélula en líneas rojas que tenía en la mano.

