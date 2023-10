Un hincha de Boca viaja en bicicleta para ver la final de la Copa Libertadores

La mente del hincha argentino es tan indescifrable para la gente que no le gusta el fútbol como un jeroglífico egipcio. Más aún en épocas donde las definiciones son a todo o nada, como la final de la Copa Libertadores para los fanáticos de Boca. Es un solo partido que puede quebrar una sequía de 16 años sin gritar campeón de América y nadie se lo quiere perder. Es por eso que los más ingeniosos hacen cualquier cosa para estar el 4 de noviembre en Río de Janeiro como, por ejemplo, ir en bicicleta.

Parece increíble, pero sucede. Y el que está llevando a cabo la hazaña se llama Dario Chaile, peluquero de profesión. Este hombre fanático del cuadro de la Ribera partió en octubre desde Gonnet, una localidad de La Plata situada a 51 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no quiere parar hasta llegar a tierras cariocas.

"Empecé este viaje el 25 de octubre a la madrugada. Me agarró la locura, agarré mi bicicleta y me fui. Quiero llegar a ver la final. Le agradezco a la gente que me aloja. Los bosteros amamos la camiseta", declaró en un video viralizado en redes sociales. Cabe aclarar que algunos tramos los hace en tren y en otros recibe ayuda de personas que le dan un aventón hasta el lugar que puedan.

Dueño de una voluntad de fierro, Chaile está realizando su travesía a una velocidad admirable. El 27 había llegado a Concordia, Entre Ríos, y el 29 arribó al municipio brasilero de Uruguayana a través del paso fronterizo de Corrientes (Paso de los Libres).

La Romántica, su bici con guiño al vicepresidente, aguantó la llegada al sur del país vecino, aunque todavía le queda un largo tramo por recorrer a falta de una semana. Si logra estar a tiempo para el duelo histórico contra Fluminense, la historia del hombre que recorrió 3.000 kilómetros en bicicleta correrá como reguero de pólvora en las tribunas del estadio Maracaná , mientras el colombiano Wilmar Roldán da el pitazo inicial.

Fuente: TyC Sports