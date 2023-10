Valdés: “Massa se está despidiendo con el plan piñazo, es el final de un gobierno"

El gobernador, Gustavo Valdés, ayer se refirió a las medidas tomadas por el Gobierno nacional en contexto de crisis económica y arremetió contra el candidato a presidente de Unión por la Patria. Massa se está despidiendo con un piñazo para todos. Es un plan piñazo para nación, para la política, para la gobernabilidad de las provincias. Ese es el final de un gobierno que creo que ya fue”, dijo.

El mandatario provincial ayer durante una entrevista en Radio Rivadavia consultado sobre si el año 2024 va a ser peor que el 2023 en materia económica, señaló que “pero por supuesto. Uno tiene una motosierra (por el candidato a Presidente de la Nación Javier Milei) entonces tenés que saber de qué lado vas a estar, porque hay uno solo que la maneja y del otro lado están los árboles”.

“Y después tenés lo ficticio, este Gobierno Nacional que es centralista que tenemos hoy y que aprobó 14 leyes que concentraron para Nación los recursos. Y ahora le metió un bombazo a la coparticipación que van a implicar según nosotros 3,5 billones de pesos . Es decir que van a sumar a todas las provincias que no tenemos problemas en la crisis. Eso lo que dije hace un año, nos vamos a dar un piñazo y nos estamos pegando”.

“Y Massa se está despidiendo con un piñazo para todos. Es un plan piñazo para nación, para la política, para la gobernabilidad de las provincias. Ese es el final de un gobierno que creo que ya fue”, fustigó.

Juntos por el Cambio

Consultado sobre las declaraciones de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich tras la declaraciones del ex mandatario nacional, Mauricio Macri, sobre el acompañamiento a Javier Milei (candidato de la alianza la Libertad Avanza) si gana las elecciones, Valdés aclaró que “primero que gane, yo no especulo con eso. Me veo bien con Patricia para la segunda vuelta. Tiene un voto que llama la atención”.

En esa línea, ante la pregunta si fue un error las internas de Juntos por el Cambio, dijo que “yo lo dije y tengo la tranquilidad de haberle dicho a cada uno. Lo que yo proponía era una fórmula única e incluso no cruzada, la mejor fórmula que nosotros podamos tener como espacio político”.

“Por supuesto”, dijo consultado sobre si iba a apoyar una fórmula presidencial integrada solo por referentes de Propuesta Republicana (PRO).

“Nosotros teníamos que ir a un esquema de tercios pero ya trabajando con el envión hacia adelante y se los dije”, acotó.

“Me hubiese gustado ir juntos”, dijo ante la pregunta si hubiera apoyado la fórmula encabezada por Larreta. “Si lo hicimos en Corrientes fuimos juntos, lo hicimos en el Chaco. Algunos creen que las internas te potencian, pero en realidad te terminan generando heridas”.

“Hoy estamos trabajando, estamos limando y estamos trabajando mucho gobernadores electos, en ejercicio y candidatos trabajando para estar en segunda vuelta y vale la estructura”, agregó..

Debate

En el marco del primer debate presidencial que se realizó el domingo pasado, Valdés dijo que “fue muy acartonado”.

“Me llamaba la atención Patricia, porque la veía permanente con el pañuelo, también la vi en Mendoza así”, agregó. Y ante las consideraciones de los periodistas que afirmaron que el resfriado de Bullrich fue una excusa ante el rol que desempeñó, Valdés dijo que “dale una, mira que las campañas te destrozan”.

En esa línea, continuó y dijo que “y a Massa tenés para darle, para que reparta y para que archive, la saco baratísima, encima trato de que pidan disculpas, son avivadas”. “La decencia está implícita”, dijo haciendo referencia al escándalo de Martín Insaurralde. “La gente está pidiendo ejemplaridad”, acotó.

Sobre la posibilidad de que exista un pacto de no agresión entre Massa y Milei señaló que “no lo se pero llama la atención que hay candidatos de Massa en las listas de Mileii y por ahí esas complicidades en las preguntas”

“Hay una idea de a quién hay que bajar. Massa y Milei quieren bajar a Patricia”, remarcó.