Daniela Celis reveló en qué se puso de acuerdo con Thiago por sus hijos

Daniela Celis se convirtió en una de las "hermanitas" más queridas de la última edición del programa. A pocos meses de su finalización, confirmó su embarazo junto a su pareja, Thiago. Desde entonces, todo su mundo gira en torno a los bebés que están en camino.

La modelo fue una de las invitadas a PH este fin de semana, y recordó su triste infancia: "Mis viejos se separaron desde muy chicos, mi mamá siempre nos crió sola, papá laburaba, tenía su otra familia, pero nunca nos faltó el plato de comida, siempre lo voy a decir".

"Papá no era tan presente, lo veía una vez al mes cinco minutos cuando traía la plata de la comida. Como mi mamá y mi papá no se llevaban, me mandaban a mi a recibirla. Siempre estaba en medio de la tensión de ellos dos", sentenció con tristeza Daniela Celis.

"A los trece años ayudé a mi mamá a construir nuestra casilla", contó "Pestañela". Al borde de las lágrimas y visiblemente emocionada continuó: "En un momento me costaba hablarlo, nos mudamos cuando no teníamos ni baño, hacíamos en un balde hasta que se pudiera juntar la plata para el pozo".

En ese sentido, Daniela Celis confesó haber sufrido bullying en el colegio: "Me daba mucha vergüenza, no invitaba compañeras a casa, una vez me pasó que invité a una, se enteró todo el colegio, me cargaban, entonces era horrible porque después no me invitaban a los cumpleaños".

Respecto a sus mellizos, explicó cómo los quiere criar: "Pensamos mucho el tema de cómo criarlos con el padre, qué sí, qué no, sabemos que hoy en día tenemos la posibilidad de darles todo a nuestros hijos, todo lo que no pudimos tener".

Fuente: Pronto