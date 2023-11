Milei suma más partidos de ECO, 5000 voluntarios y a iglesias evangélicas

Lisandro Almirón, diputado nacional electo por La Libertad Avanza, confirmó a El Litoral que “en Corrientes, Javier Milei logró tener cubierto el 80 por ciento de los fiscales para las 2.776 mesas con voluntarios propios, sin poner un solo peso y convencidos de que es necesario un cambio en el país”.

El 20 por ciento restante de los fiscalizadores serán dirigentes del Partido Autonomista; Liberal; Demócrata Progresista; Cambio, Austeridad y Progreso (CAP); ELI, el radicalismo; Unidos por Corrientes, Ciudadanos a Gobernar y otras fuerzas de ECO que no ocultan su apoyo al libertario. Además, hay 5.000 voluntarios y el irrestricto apoyo de las iglesias evangélicas.

“La gente entendió que es necesario votar algo distinto y cree en las propuestas de Milei”, aseguró Almirón. “Nosotros estamos abocados a la fiscalización de las 2.776 mesas de todas las provincias, con fiscales propios en casi toda la provincia, son pocos los lugares en los partidos de Juntos por el Cambio aportaron sus hombres”, explicó.

“Para las Paso teníamos 1.400 fiscales inscriptos, se sumaron 1.700 para las elecciones generales y ahora ya tenemos más de 5.000 personas que quieren ser parte La Libertad Avanza. Por supuesto que de esas 5.000 no todas quieren o pueden fiscalizar. Hay un trabajo de capacitación y disponibilidad. El mensaje es claro: de 8 a 18, se puede cambiar el rumbo del país”.

“Las iglesias evangélicas han ofrecido y acompañan con fiscalización y compromiso para el domingo. Sucede que nosotros estamos en desventaja ante un candidato que maneja el gran aparato estatal, los medios, por suerte las redes cambiaron un poco la realidad”.

Consultado por el debate, Almirón consideró que “fue muy bueno para Milei. Se notó que hay gente trabajando para cambiar la realidad del país. Solo debatieron las propuestas de Milei. Quedó claro quién hizo uso y abuso de las técnicas de oratoria con la clara intención de chicanear”.

“También quedó en evidencia el trabajo de inteligencia, porque se expusieron datos de difícil acceso. Creo que la gente se da cuenta de esas cosas y que Milei se mostró tal cual es, honesto y hasta tuvo la deferencia de reconocerle algún logro a Massa. Me hubiera gustado por un sí o por un no conocer qué hará Massa con la educación, la salud y la seguridad. No tiene propuestas, solo chicanas. Esa es la diferencia. Estoy convencido de que la gente quiere un cambio”. El electo diputado nacional reconoció además que “hay dirigentes peronistas trabajando en el espacio de Milei, porque gran parte de la sociedad no quiere la continuidad de este modelo de gobierno”.