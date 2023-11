Almirón negó haber firmado el comunicado contra el acuerdo Milei-Macri

El actual concejal en Corrientes y recientemente electo diputado nacional por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, negó haber avalado el comunicado que se difundió a nivel nacional que expresa que los legisladores libertarios dejaron el bloque tras el acuerdo entre Milei y Macri. “Estoy sorprendido. Entiendo que hay manifestaciones al respecto, pero no es mi postura”, aclaró.

Tras el comunicado difundido en las redes sociales en rechazo al pacto de Milei con Macri y Bullrich y donde se confirmaba la salida de varios legisladores nacionales, el diputado nacional electo por Corrientes, Lisandro Almirón, habló con Radio Dos: “Estoy sorprendido. Me agarra en un momento en el cual estamos abocados al trabajo territorial. Me pega de lleno esta mentira y me afecta porque no es así. Me cayó como un balde de agua fría”.

“Lamentablemente, al ser de Corrientes uno termina siendo parte de un comunicado que expresa el posicionamiento de algunos, pero insisto: no es mi postura”, agregó.

“Yo soy de una provincia donde se trabaja mucho con las alianzas, soy aliancista. Todo lo que sume para que Milei sea presidente es bienvenido”, sostuvo el actual concejal.

“Creo que puede venir del lado de algunos sectores que están queriendo mellar lo que estamos construyendo a nivel nacional. Pero insisto: desmiento de manera categórica haber firmado ese comunicado”, insistió.

En el comunicado titulado “En defensa de las ideas y del proyecto libertario”, se planteó que la alianza de Milei con Macri “es el límite” y los firmantes anunciaban que dejarían de formar parte del partido: “Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente a formar un acuerdo con Juntos Por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo sólo con fines electorales”.

El escrito difundido y que fue negado por casi la totalidad de los implicados lleva la firma de los senadores nacionales Ivana Arrascaeta (San Luis) y Bruno Olivera (San Juan), de los diputados nacionales Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa), y Victoria García (San Juan), de los parlamentarios del Mercosur Fabiana Martin (Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis) y los diputados provinciales Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).