Valdés garantizó el pago de sueldos, plus, aguinaldo y reunirá a todo su gabinete

n El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió ayer a la situación económica de la provincia y a los haberes de los trabajadores estatales.

“El plus, el aguinaldo y el sueldo de los correntinos están absolutamente garantizados, que se queden tranquilos”, sostuvo en declaraciones a la prensa al dejar inaugurado el Centro Administrativo del Ministerio de Educación.

Asimismo, agregó: “Esperamos contar con un año que viene en paz, tener una mejor Argentina. Vienen tiempos de cambio, nosotros no somos ajenos a la República Argentina, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante”.

Consultado sobre la posición del presidente electo, Javier Milei, que confirmó que mantendrá la quita de Ganancias y la devolución del IVA, Valdés recordó que la provincia ya inició una demanda ante la Corte Suprema y ratificó: “Demandamos y vamos a seguir demandando sea quien sea el presidente. Vamos a seguir peleando por Corrientes”.

Por último, no quiso opinar sobre la presencia de Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad. “Vamos a esperar que el presidente presente su gabinete, eso es un trascendido", argumentó.

Gabinete

“El lunes, en la reunión de gabinete ampliado, vamos a tener una nueva mirada, un panorama ya despejado de lo que implica el Gobierno nacional, que era lo que generaba dudas”, anunció.

“La obra pública provincial, de nuestros recursos, la vamos a hacer hasta donde nos dé la posibilidad; después veremos cuáles son las fuentes de financiamiento y qué vamos a hacer para financiar la obra que necesitamos, y dejar caminar al gobierno que viene, que tome experiencia, que tome contacto, que mire y trate de hacer las gestiones que son necesarias”, afirmó.

“El presupuesto de la provincia está armado para no tener dificultades, porque estamos concentrando la mayor cantidad de recursos que puedan venir en el Ministerio de Hacienda. Estamos asignando a cada una de las reparticiones obras mínimas. Tenemos mucha plata para obras y la vamos a estar destinando a los ministerios, y los ministerios están teniendo en ese presupuesto los recursos mínimos para ir funcionando”, agregó.

“Hay algunos que no sé si acompañarán o no, pero nosotros sí tenemos que cumplir con las leyes, y parte de ellos, así como nos sacaron en el pasado la solicitada de que no mandábamos el Presupuesto, ahora, lo que tenemos que cumplir es la ley de responsabilidad fiscal y tener el Presupuesto aprobado”, subrayó.