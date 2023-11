Pampita y la China se cruzaron en la alfombra roja de los premios Martin Fierro Latinos

Por primera vez en la historia de APTRA, el premio Martin Fierro se convirtió en un evento internacional ya que se hizo una entrega especial para las producciones latinas. Muchas figuras argentinas como Susana, Pampita, Marcelo Polino, la China y Zaira estuvieron presentes pero también hubo otras como el Puma Rodriguez que le dieron un plus al evento.

Como suele suceder en este tipo de ceremonias, los looks de los invitados capturaron la atención de los medios y del público y es acá donde hay que hacer un paréntesis para Pampita y la China Suárez.

La modelo era la conductora del evento junto al Pollo Álvarez y como tal, se tomó muy a pecho la producción. Sabía que su rol ameritaba un look superior, que destaque entre todos los presentes y como siempre, lo consiguió. Pampita fue una de las más elegantes de la noche con un diseño espectacular de Gabriel Lage en dorado, con escote corazón y un moño al frente. El vestido tenía además un bordado muy delicado con destellos que realzaban aún más la figura. Acompañó con pelo suelto y un maquillaje tranquilo que sólo sobresalía por sus labios rojos.

Otra de las más miradas de la noche fue la China Suárez. La actriz se llevó una estatuilla por el documental que realizó junto a Star + en el mundial de Qatar y dio que hablar con su look. En este caso, ella eligió un mono negro con transparencias e incrustaciones de diamante que combinó con unas plataformas altísimas. A diferencia de Pampita, que pensó el look cuidadosamente y con bastante antelación junto a Mecha Ugarte, su estilista, la China reconoció que no tuvo demasiado tiempo de pensar qué ponerse porque había estado de viaje pero que al llegar a Miami, salió de compras para completar su look.

Eligió llevar el pelo recogido y sin accesorios ya que el atuendo era demasiado cargado.

Fuente: Pronto