El correntino José López se afianza en Palmeiras, puntero del Brasileirao

Con dos goles del correntino José López, Palmeiras venció como local a América Mineiro por 4 a 0, en la continuidad de la 36ta fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao, donde es único líder con 66 puntos, a tres de sus escoltas con seis por jugarse.

En 53 partidos con elVerdão, 20 como titular, el delantero de 22 años que nació en la ciudad correntina de San Lorenzo, suma diez goles y se convirtió en el noveno argentino con más anotaciones en la historia de Palmeira., junto a José Ismail Montagnoli.

“Estoy muy feliz por el grupo y por haber ayudado con los dos goles. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Nuestro viaje empezó al principio del torneo, luego a mitad del torneo tuvimos un poco de turbulencia, pero ahora estamos concentrados y tenemos un objetivo claro. Estoy contento con el trabajo de todos”, afirmó “el flaco” López luego del partido que disputó Palmeiras el miércoles.

“Todos los partidos aquí en el Brasileirao son muy difíciles y tenemos que seguir trabajando con los pies en la tierra, partido a partido, jugada a jugada. Estamos enfocados y trabajando para lograr nuestro objetivo”, afirmó. el delantero que jugó en Lanús antes de pasar al fútbol del vecino país.

“Es muy importante que la afición siempre nos empuje. Con su apoyo, pudimos hacer lo mejor que pudimos y algo más. Estoy feliz de tenerlos cerca. Que nos sigan apoyando en el próximo partido y que ellos también den lo mejor y nosotros haremos lo mismo en la cancha”, agregó López.

“Realmente me agradan todos aquí. La gente aquí es muy buena, todos aquí son trabajadores y humildes. Me alegro por el cariño de todos. Cuando un jugador está fuera, todo el mundo se alegra cuando un compañero puede ayudar, como me ocurrió el miércoles. Me siento muy querido aquí en Palmeiras”, añadió en declaraciones que brindó al equipo de prensa del Palmeiras.

El plantel del Palmeiras volvió a entrenar este jueves pen la Academia de Fútbol, después de derrotar al América-MG, por 4-0, en el Allianz Parque, en el Campeonato Brasileño. El equipo alviverde inició los preparativos para enfrentar al Fluminense, a las 16 horas del domingo 3), nuevamente en el Allianz Parque, en la penúltima jornada de la competición.