La pregunta de Estefi Berardi a Luis Ventura sobre su relación con madre de Antonito

A fines del 2014 explotó en los medios un escándalo sin precedentes cuando se supo que Luis Ventura estaba esperando un hijo extra matrimonial con Fabiana Liuzzi. En ese momento, el periodista llevaba más de 20 años casado con Estelita Muñoz, con quien tenía a sus hijos Nahuel y Facundo por lo que la noticia fue un verdadero bombazo.

Este episodio derivó en una separación definitiva para el matrimonio y abrió un nuevo capítulo en la vida de Ventura que, si bien en un primer momento estuvo en conflicto con Liuzzi, con el tiempo pudo mejorar las cosas por el bien de su hijo.

Hoy por hoy, el periodista está muy presente en la vida de Antonito y también se ha mostrado muy cerca de Liuzzi, lo que dio pie a rumores de romance. Fue justamente por este motivo que Estefi Berardi le hizo una pregunta muy directa en el aire de Mañanísima.

Berardi: yo pregunto con todo respeto y vos si querés me respondés y si no querés, no. ¿Se puede decir que estás en una relación sin etiquetas con la mamá de tu hijo?

Ventura: uh... cuando empiezan con el ‘con todo el respeto’ se viene una puñalada

Berardi: ¿tienen sexo?

La repregunta generó un silencio del otro lado y mucha tensión en el estudio, al punto tal que la panelista miró a sus compañeros. "¿Qué? ¿Es mucho lo que pregunté?".

Rápido de reflejos, el periodista resumió: "Estoy en familia, siempre estuve así. Pero igual, imaginate que no voy a estar flameando una situación que es mía, íntima, por eso elijo no responder".

El tema quedó ahí pero desde el estudio le pusieron picante: "Si dice así, es porque están juntos".

Fuente: Pronto