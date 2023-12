Asume Milei: se espera un recorte de fondos nacionales que repercutirá en Corrientes

n Javier Milei asume hoy como presidente de la Nación y la palabra clave de su relato es ajuste. El flamante ministro de Economía, Luis Caputo, fue claro: “La gente votó por el ajuste y eso habrá. Se prorrogará el Presupuesto 2023. Se eliminarán las partidas discrecionales a las provincias y los fondos para las universidades serán los mismos que en 2023”.

En lo que respecta a fondos discrecionales, Corrientes ha sido una de las provincias más castigadas en la distribución de esos millones junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Habrá que esperar para ver qué sucede con otras partidas presupuestarias como los fondos para viviendas, la compensación por la caja jubilatoria, por la cual el Gobierno provincial demandó a la Nación.

El pronóstico de una devaluación fuerte (¿80%?) y de la liberación de precios de tarifas y combustibles –antes de que termine el año habrá otro aumento– y, además, del trigo, que llevará el precio del pan y de los fideos, consumos populares, mucho más arriba, tendrá un impacto que Milei supone servirá para ir abriendo las puertas de una financiación externa.

La inflación de enero y febrero superará, anticipan, los dos dígitos. Se estima, también, que la caída de subsidios hará subir el transporte y las jubilaciones están en la mira, así como los planes sociales. Las tasas de interés subirán y habrá recesión. Un shock ortodoxo en toda la línea.

El ajuste tendrá, entonces, un fuerte impacto social y será la política la que tendrá que tejer el sostén. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados debutó con lógica impericia ante un pleno en el que los radicales terminaron imponiendo a Julio Cobos y el PRO no pudo nominar a su vicepresidente tercero porque allí el horno no está para bollos: Ritondo, frustrado candidato de Macri para la Cámara, no pudo impedir que le brotara otro bloque impulsado por Miguel Pichetto, Monzó, Lospenatto y Massot, sector al que le atribuyen afinidad con Horacio Rodríguez Larreta, y todavía no se sabe si los más puros seguidores de Patricia Bullrich permanecerán en el espacio.

La mirada de Cassani

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro “Perucho” Cassani, dialogó con El Litoral Radio sobre el nuevo gobierno: “Vamos a tener momentos difíciles, de sufrimiento útil”.

“Estamos viviendo en un marco de incertidumbre, por lo que va a pasar en Argentina a partir del día lunes”, anunció.

En cuanto a la actualidad del país comentó que “aquellos 4 años estuvieron anestesiados en su gremio, ahora se vuelven intolerantes antes de que asuma la nueva gestión”.

“Este cambio de sitio significa que Argentina no necesita ni necesitó de la izquierda, tengo expectativas de que las cosas puedan ir mejor”, destacó.

Cassani aclaró que no es libertario sino liberal, que "tiene una mirada parecida en muchos de los aspectos que plantea el desafío del nuevo gobierno”. “Ojalá tengamos un país lógico y normal”, concluyó.