Preocupación del Inadi Corrientes por los casos de discriminación en el ámbito escolar

En la Delegación Corrientes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), aún no recibieron la denuncia del tutor que en los últimos días dio a conocer que le negaron el ingreso a su hija al Instituto San José de Corrientes, ya que el “colegio no está capacitado edilicia ni pedagógicamente para atender las necesidades de la niña” afirmaron las autoridades educativas.

“No tuvimos acercamiento con el padre, no se ha comunicado con nosotros” expresó Sabina Bacalini delegada en Corrientes del Inadi. “Nuestra metodología es que primero se haga la denuncia. Así, nosotros actuamos en representación de la víctima. Eso está estipulado así, para hacer valer las leyes antidiscriminatorias” agregó la funcionaria.

Se debe recordar que Martina es una joven ciega, de 15 años, que tenía el anhelo de ingresar al mencionado colegio. Cuenta con un promedio de 9,40, excelente conducta y se puede manejar de manera autónoma. Sin embargo, tras esperar durante tres meses una respuesta, le dijeron que “nuestro colegio no está capacitado edilicia ni pedagógicamente para atender las necesidades de la niña”. Esto provocó la indignación de sus padres, quienes consideraron que se trata de un acto de discriminación.

“Estamos muy preocupados por lo que sucede en las escuelas. Hay muchas situaciones de discriminación que se dan. Hemos hecho muchas capacitaciones y escuchamos a los padres. Si bien no se animan a hacer las denuncias, pero nos cuentan lo que sucede a diario en las escuelas. Son muchísimos casos de discriminación que se dan a diario en las escuelas” destacó Bacalini.

“Hay muchísimos casos de discriminación en el ámbito escolar en todo el país. Lo que más se observa son los casos de acoso escolar o bullying. Se debe visualizar lo que sucede en las escuelas” apuntó la representante del Inadi.

“El bullying son prácticas que se dan en las escuelas. Se perpetúan allí y se fortalecen. No se es consciente, y se genera un ambiente de violencia y así se produce el acto discriminatorio. Por eso es importante la capacitación. Se sufre pero no se da cuenta y por eso no se hace la denuncia” detalló Bacalini.

Así la responsable de este organismo en la provincia recordó que: “Todos tienen derecho a la Educación ante todo. Impedir el acceso a la Educación por una cuestión social o de cualquier otra índole, está violando un derecho y a las leyes. Es en ese momento cuando se decide acudir al Inadi”.

Trabajo en conjunto

Noviembre y diciembre son los meses del año en los que se generan mayores situaciones de discriminación. “Se dan por que no se le permite al alumno espacios de promoción. Se obstaculiza la inscripción por el tema de las cooperadoras. Hay muy pocos espacios de conversación entre los docentes y las familias. Eso genera un principio de violencia institucional y que va en aumento. Allí empezamos a actuar. Nosotros llevamos propuestas para llegar a un acuerdo entre ambas partes (la escuela y el alumno/na). Buscamos una solución amigable para ambas partes. Así buscamos garantizar el derecho a la Educación, que se trate de una inclusión verdadera”.

En este sentido Bacalini reconoció que durante el año trabajaron de manera conjunta con el Consejo de Educación de la Provincia de Corrientes. “Ellos acercaron varias situaciones de discriminación en la que nos solicitaron mediar. Nosotros, siempre, buscamos una solución en la que salgan beneficiadas ambas partes. Esto se logra con un trabajo serio y articulado. Este tipo de labores en conjunto van a seguir” admitió la delegada del Inadi, quien anunció que este organismo va a seguir funcionando, a pesar del cambio de gobierno.

Sin embargo Bacalini comentó que todavía no lograron sentarse a dialogar con las autoridades del Ministerio de Educación para trabajar de manera articulada. “Estas son situaciones que debemos resolver entre todos”.

“Con los profesores del Consejo de Educación hemos hecho capacitaciones. Estamos en contacto permanente. No obstante, con la ministra (Práxedes López), no nos pudimos reunir. Queremos comentarle quiénes somos y qué hacemos. Que queremos terminar con las situaciones de discriminación o abordar este tipo de situaciones” dijo.