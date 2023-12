Bullrich celebró la aplicación del protocolo antipiquete

Luego de la marcha piquetera que atravesó la jornada, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo un balance de la actuación de las fuerzas federales y destacó el cambio observado durante la manifestación de hoy, en contraste con lo que ocurría hasta este día.

“Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir”, dijo la funcionaria, resaltando que el número de asistentes a la protesta fue sensiblemente menor al que los dirigentes de Unidad Piquetera esperaban.

“Acá que se terminó el vale todo. Es el inicio de una nueva etapa. Respaldamos a las fuerzas de seguridad. También es importante que el Presidente se haya hecho presente en el departamento de Policía, donde estaba el Comando Unificado de las 5 fuerzas federales”, señaló Bullrich. En efecto, el presidente Javier Milei se presentó en el departamento de policía del barrio porteño de Monserrat, desde donde ambos monitorearon el control de la movilización.

Bullrich también señaló que la cantidad de denuncias contra dirigentes fue récord. El gobierno habilitó la línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales señalen a quiénes les exijan la presencia en la manifestación, bajo amenaza de darles de baja el beneficio. “Los que se quedaron en sus casas van a poder mantener el beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza”.

Luego destacó: “Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobus, accesos y rutas; la gente puedo ir a su trabajo con tranquilidad, y circular sin problemas. Hoy lo manifestantes no llevaron palos, piedras ni estuvieron encapuchados. No vinieron en colectivos porque iban a ser revisados. Tampoco hubo niños en la manifestación, no se usaron los niños como escudos humanos, algo que habíamos pedido. Se tiene que terminar la participación de los niños en los piquetes”.

SUSPENSIÓN EN CORRIENTES

En Corrientes organizaciones sociales, políticas y sindicales de la izquierdasuspendieron la movilización prevista para este miércoles.

Bajo el lema "contra el el ajuste de Milei y las amenazas de represión", la concentración se realizó en la plaza del Mercosur, del barrio 17 de Agosto.

"Se definió no interrumpir el tránsito atento a que ya se había logrado expresar en varios medios la situación y además para garantizar la seguridad de los manifestantes", aseguró a El Litoral Rodrigo Godoy, dirigente del Frente de Izquierda.

*Con información de Infobae