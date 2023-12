Así será la movilización en Corrientes

Organizaciones sociales, políticas y sindicales de la izquierda marcharán este miércoles en la ciudad de Corrientes en contra de las políticas del Gobierno nacional.

Bajo el lema "contra el el ajuste de Milei y las amenazas de represión", la concentración será a las 7 en la plaza del Mercosur, del barrio 17 de Agosto.

Además, a las 7.30 está prevista una conferencia previa, antes de la movilización.

"Frente a la magnitud del ataque del gobierno de Milei que combina un plan de ajuste brutal y el avance para intentar reprimir la respuesta social en las calles que pueda generar, es fundamental que el pronunciamiento sea categórico y en unidad para defender las garantías y derechos constitucionales que buscan avasallar", señalaron.

La convocatoria está siendo organizada por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de la izquierda, junto a los diputados del Frente de Izquierda Unidad como Myriam Bregman, Del Caño, Castillo, Vilca y Del Plá.

EL GOBIERNO HABILITÓ UNA LÍNEA DE DENUNCIAS

Como antesala de la marcha piquetera convocada para mañana, el gobierno habilitó en las últimas horas la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. “Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, señaló hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Vamos a tomar cada una de las denuncias y van a ser atendidas y analizadas, caso por caso. No van a quedar en la nada. Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio”, destacó el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa.

Y agregó: “La decisión es concreta, que aquel que necesita la ayuda la siga recibiendo, pero no estamos dispuestos a que el puntero, intermediario, el dueño de la organización, en el medio haga un negocio propio o le quite el beneficio al que más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en la Argentina”.