Las fotos de la súper casa en la que Daniela Celis y Thiago criarán a sus gemelas

A pocas semanas del nacimiento de Aimé y Laia, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, los ex participantes de Gran Hermano 2022 van terminando de organizar cada uno de los espacios de su enorme casa donde vivirán los cuatro juntos.

Si bien Daniela atravesó casi todo su embarazo en la casa de su hermana, lejos de Thiago, la pareja decidió criar a sus hijas como una familia. En las últimas horas compartieron las primeras imágenes de su increíble vivienda que cuenta con una gran piscina.

A través de sus redes sociales, Daniela Celis compartió imágenes donde se la ve junto a Thiago Medina posando en el jardín de su nueva casa, junto a la pileta. En las fotos se los ve súper felices por este nuevo paso y la próxima llegada de sus bebés.

Semanas atrás, Daniela Celis dialogó con el periodista Nico Peralta y le contó cómo está atravesando su embarazo: "Acá estoy a full, como puedo con mi panzota. Me re cuesta dormir a la noche. Es más, estoy empezando a dormir semi sentada en la cama porque cuando me acuesto del todo, me cuesta respirar".

"Lloro del dolor a veces. Si me pongo para un lado, me acalambro, me doy vuelta y me acalambro del otro lado. Me pongo boca arriba, no puedo respirar y llega un momento en el que me despierto llorando y le pido a Thiago que por favor me ayude. Que me haga un masaje, algo porque no puedo más. Ahora te lo cuento con una sonrisa pero después llego a mi casa y lloro", confesó.

"Pero falta poquito y se viene lo mejor", la esperanzó Nico Peralta, de cara a la cesárea programa para enero. "Sí, falta re poquito, no veo la hora de que nazcan. Quiero que lleguen ya porque no puedo más", cerró la mamá de Laia y Aimé.

Fuente: Pronto