Legisladores correntinos se abocan al estudio de la ley ómnibus pero con advertencias

El diputado nacional (UCR-ECO) Alfredo Vallejos confirmó a El Litoral que “la ley ómnibus de Milei será analizada en el bloque radical desde la próxima semana, una vez que se conformen las comisiones”. El legislador recordó las palabras del gobernador Gustavo Valdés, quien se mostró en contra de otorgar superpoderes al presidente Javier Milei. “No estamos de acuerdo con delegar funciones del Congreso al Ejecutivo. Nunca lo estuvimos. Además, propone que sea por dos años, prorrogables por otros dos. Es decir que podría ejercer funciones legislativas durante todo su mandato”, dijo.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno nacional. Estamos de acuerdo con las desregulaciones que se proponen, especialmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero son muchas reformas. Tal vez el presidente pueda desregular el DNU para que lo analicemos por parte, porque la ley es clara: o lo aprobamos o lo rechazamos, no se nos permite la aprobación de algunos artículos y de otros no. Nos ayudaría mucho que se fraccione el DNU o las leyes espejos en las que avanzó para no entorpecer nada”, dijo.

Respecto a la ley ómnibus, el legislador insistió en que es un gran paquete de reformas y llevará tiempo analizarlo. “Es muy amplio, hay muchos artículos. Hay mucho por analizar y debatir”, sostuvo.

Los legisladores tienen previsto recibir a distintos representantes de determinados sectores involucrados en las reformas que plantea tanto el DNU como la ley ómnibus.

En tanto, el diputado nacional Manuel Aguirre (UCR-ECO) compartió su visión en declaraciones a Radio Sudamericana sobre la cantidad significativa de regulaciones propuestas por el Gobierno, considerando que la prudencia y el tiempo son esenciales para evitar decisiones apresuradas. Enfatizó la necesidad de un enfoque más razonable y menos radical en la presentación de proyectos de ley.

Al ser consultado sobre posibles desafíos y la posición del partido radical, Aguirre expresó la voluntad de su bloque de buscar el diálogo y el consenso, especialmente en asuntos económicos cruciales para el país.

Reveló la confianza del diputado en la capacidad de diálogo de algunos líderes políticos, incluyendo al presidente de la Cámara y a la vicepresidenta. Aguirre subrayó la importancia de pensar en el bienestar de la gente y abogó por un enfoque más pragmático en la toma de decisiones.