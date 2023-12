Un correntino el primero en elogiar a Menem, presidente de Diputados 

El diputado libertario Martín Menem fue ungido ayer como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El primero en destacar la figura del riojano fue el correntino y libertario Lisandro Almirón que juró ayer junto a Alfredo Vallejos (UCR), Nancy Sand y Christian Zully, del peronismo.

Almirón (La Libertad Avanza-Corrientes) exaltó las virtudes de Martín Menem. “Es alguien que representa una provincia como muchas de las provincias nuestras que están sufriendo este proceso inflacionario”, dijo, resaltando el papel que tuvieron las provincias en esta elección. En Menem, dijo, “hemos encontrado una clara personalidad siempre dispuesta al diálogo: una persona que integra, que tiene el consenso del bloque mayoritario”.

El exconcejal mexpresó su apoyo no solo a Martín Menem, sino también a Oscar Zago. “Un orgullo que un hombre de familia, un hombre de La Rioja, hoy presida este Congreso”.

"Esa presidencia fue gracias a los legisladores del interior que nos plantamos. Fui uno de los que propuso a Martín Menem para presidir la Cámara de Diputados de la Nación”, contó Almirón a El Litoral.

La puja por la presidencia se inició apenas Milei ganó las elecciones, el PRO hizo fuerza porque ese lugar sea para Cristian Ritondo, el peronismo de Schiaretti proponía a Florencio Randazzo.

Cerca de las 14 se inició una extensa ronda de juras de los legisladores votados el pasado 22 de octubre pasado, con la particularidad habitual de “mini discursos” agregados a los juramentos en muchos casos. No faltaron así las habituales invocaciones a Néstor y Cristina Kirchner, los héroes de Malvinas o mensajes de todo tipo.

El proceso se extendió poco más de una hora y a continuación juraron los diputados y diputadas que reemplazarán a aquellos cuyas renuncias habían sido aceptadas en la sesión de más temprano, entre ellos Javier Milei y Victoria Villarruel.

Luego se procedió a la elección de autoridades de la Cámara de Diputados. En primer lugar intervino, en su flamante condición de presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, quien propuso para presidir la Cámara a Martín Alexis Menem “por su honestidad, transparencia”.

A continuación, Germán Martínez (UP) acompañó la propuesta, lo mismo que el radical Rodrigo de Loredo, deseándole “la suerte del caso y que cuente con el acompañamiento político de nuestro bloque en todas las reformas que nuestro país necesite y requiera”

Brevemente, el jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo, acompañó la candidatura de Martín Menem y expresó: “Le deseamos éxito en la gestión y la fortaleza del acompañamiento de nuestro bloque para los cambios que necesita la Argentina para transitar este Congreso dando las herramientas que un nuevo gobierno necesita”.

En contraposición, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS) anticipó que se van a abstener y adjudicó que “no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política”. “Esta por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador”, enfatizó.

Así las cosas, los presentes en los palcos comenzaron con silbidos y Bregman arremetió alzando la voz: “Silben lo que quieran, no me voy a callar”. “Son medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres, la diversidad y la juventud a través del Congreso y nosotros no vamos a facilitar eso. No tenían los números para llegar a la presidencia, pero terminaron pactando con la casta”, aseveró.

En el mismo Romina del Plá también anticipó su abstención respecto de todas las autoridades de la Cámara, aclarando su posicionamiento político muy claro a lo que significan los acuerdos para la designación de las autoridades: son las roscas para aplicar las políticas de ajuste y motosierras que se vienen para la designación de las autoridades”.