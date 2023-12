Los 80 años de Acyac

En un diálogo que está grabado y filmado, realizado unos meses antes de su fallecimiento, sostengo una conversación con René Borderes y su novia en 1943 y su esposa a partir de 1947, Chonga Santamaría. Charlamos sobre la vida de este matrimonio y surge en el relato el nacimiento de ACYAC. “Curuzú Cuatiá no tenía una calle pavimentada dice René. En el Hospital terminaba un mal ripio. Cuando mi madre iba al Cementerio a visitar sus muertos queridos, lo hacía en un coche tirado por caballos que lo llamaban Mateo. El camino no era ni de ripio sino de canto rodado. Del Hospital al cementerio era una sola mano toda de barro, y solo circulaban carros y carruajes, los clásicos mateos. (Él recién recibido de Bioquímico).

ACYAC nace producto del aburrimiento de un grupo de amigos, que no teníamos un lugar para reunirnos. Yo iba al Club Social y me encontraba con señores mayores y me aburría. Así es como empezamos a conversar con los muchachos y le sugerí que hiciéramos teatro, y la idea prendió. No era para hacer un club o una institución, la idea era divertirnos y pasar el rato. Empezamos a reunir chicas y muchachos y empezó a tomar forma y trajimos trajes y decorados de Buenos Aires y nuestro debut fue en el Teatro Colón de Curuzú Cuatiá.

Es así como reunidos en el Club Social una noche lluviosa, estábamos Manuel Antonio “Chocho” Foutel, Raúl Grebe, Coca Ezcurra, Dora Elba Miller, Rogelio Niella, Elsie Nelly Poore, Hilda Callaba, Manlio Bossi, Adelina Ezcurra, Martín Foutel (Tincho) y Lila Callaba y casi sin darnos cuenta nace ACYAC. Todo producto de que necesitábamos una institución para desarrollar esta actividad. Y así es como nace a la luz de nuestros compoblanos en febrero de 1944 con un baile de Carnaval. Edith Urquiza, una entrañable amiga de René preside la primera Comisión de Damas. Y el 31 de marzo se conmemora por primera vez la Batalla de Pago Largo con discursos brillante del doctor Rogelio Niella.

“Mamá” es la primera comedia que disfruta con un lleno total el Teatro Colón el 25 de mayo de 1944, donde es ovacionado el elenco que aparece en la foto.

Antonio De Raco en el año 1943 llega por primera vez a Curuzú Cuatiá. De ahí en más las muchas figuras sobresalientes del arte nacional, nos han visitado.

Curuzucuateña vs. Curuzucuatiense René Borderes explica: El primer nombre propuesto fue de Asociación Cultural y Artística Curuzucuateña, porque se utilizaba comúnmente, como hasta ahora, decir curuzucuateños a los habitantes de nuestra ciudad. Comenzó la discusión y se propuso cambiar la última palabra por curuzucuatiense, interviniendo en ese momento la palabra siempre escuchada por lo equilibrada y justa del escribano Rogelio Niella, radicado hacía muy poco en Curuzú, quien explicó que filológicamente debía ser curuzucuatiense. El término fue en un primer momento, resistido, arguyéndose que no era comúnmente utilizado, y allí surgió la primera pauta de lo que aspiraba a ser la recién creada institución. Se aceptó el nombre propuesto porque era el correcto y no importaba, en este caso, si lo verdadero y real era lo otro. La cita muestra la intención de instituir la diferencia como distinción al optar por la convención desde el punto de vista de la filología antes que por los usos comunes de los términos en la vida cotidiana.

El baile de Las Flores - El 21 de Septiembre de 1944 comenzó a recibirse la primavera y se realizaba un gran baile en el Teatro Colón. Resultó elegida reina María Beatriz “Chonga” Santa María, de ese evento rugió el romance con el joven y apuesto bioquímico Dr. René Borderes, que fue eterno y lleno de vivencias y particularidades.

ACYAC continuaba a todo ritmo y creando acontecimientos. Dan el puntapié inicial de la cabalgata a Yapeyú los 17 de Agosto a rendir homenaje al General San Martín, iniciando esta gesta en el año 1945. Desde el primer año encabezó la marcha durante mucho tiempo el doctor José Manuel “Pochocho” Aspiazú. Y al año siguiente el 16 de Noviembre de 1946, fecha en la que estuvo Manuel Belgrano y fundó nuestro pueblo, ACYAC promueve los festejos de la Fundación de Curuzú ya que antes se celebraba los 12 de Octubre en el día de nuestra Virgen del Pilar. La primera salida de un grupo de artistas a otras ciudades la realizó el elenco teatral a la capital de la provincia y presentaron en el Teatro Vera la obra “La Mujer del otro piso”.

Justo Pastor Erro el Primer Presidente, ha sido un personaje sobresaliente de quien siempre me habló muy bien René Borderes. René fue el mecenas número UNO de ACYAC y fue celoso custodio de esta institución que la idearon junto a Adelina “Coca” Ezcurra, Chocho Foutel, Raúl Grebe y el mismo René, quien fue inteligente siempre para promover estas valiosas personas que por suerte han abundado en nuestro pasado Curuzucuatiense. René nunca aceptó ser Presidente, él promovía, auspiciaba nombres y consagraba a los que creía que eran los indicados.

Primer Elenco Teatral 1944 - José Luis Aspiazú (Farmacéutico), Magdalena Chiappe de Puga, Dora Elba Miller, Justo Pastor Erro (Presidente), Betty Poore, Juan Carlos Ríos, Martín Foutel Tincho), Adelina “Coca “Ezcurra, Elsie Nelly Poore, Roberto Loureiro, Hilda Callaba, Manuel Antonio “Chocho” Foutel, Manlio Bossi, Rogelio Niella, Lila Callaba, César Piccirilli, René Borderes, Miguel Miró y Raúl Grebe.

“Mamá” de Martínez Riera. El 20 de Junio de 1944 en el Teatro Colón se pone en escena esta comedia ligera, sin complicaciones psicológicas y con un relato lineal de situaciones más o menos convencionales. La escenografía, así como también la Sastrería Teatral, el maquillaje y la peluquería, había sido contratada en casas especializadas de la Capital Federal. Sastrería de lujo: Casa Martínez y Casa Musso. Peluquería: Casa Fernández, Maquillaje Casa Arduino.

ACYAC Conmemora la Batalla de Pago Largo - El 31 de marzo de 1944, unas de las primeras iniciativas de esta institución, es fijar esa fecha de recordación permanente de la trágica y cruenta batalla que se libró muy cerca de nuestra ciudad. En esa reunión habló el señor Federico Palma, historiador de renombre en nuestra provincia y el país.

Primer concierto de jerarquía - Carmencita Gorordo, una exquisita de la guitarra, un dúo con su padre, su acompañante y maestro.

Nelly Oria - Más tarde esposa de Juan Carlos Zubieta. Los padres de Juan Carlitos (Carluncho), Mariana, Mercedes y el “Topo”. Toda una revelación en la danza. En esa velada se estrena la famosa “Luz Negra” adquirida en Buenos Aires. Luego Nelly se constituyó en una exquisita intérprete de piano.

En el Teatro Cervantes de Buenos Aires ¡triunfo sensacional! - Nuestros principales actores fueron convocados por las principales compañías nacionales y se podrían haber consagrados como los de primera línea del país. Optaron por seguir amateur. “Nos habían invitado a participar del Primer Concurso de Teatro Vocacional y aceptamos. Lo cuenta René Borderes: “Creíamos en nuestras fuerzas y partimos en tren, pero cuando nos acercábamos a Buenos Aires nos entraron dudas. Llegar al segundo Teatro más importante e imponente del país, tomamos conciencia que debíamos competir con los mejores actores y actrices de la Argentina. Los que viajaron y participaron fueron: Magdalena Chiappe de Puga, Dora Elba Miller, Betty Poore, Juan Carlos Ríos, Martín Foutel Tincho (fue su reemplazo Martín González), Adelina “Coca “Ezcurra, Elsie Nelly Poore, Roberto Loureiro, Hilda Callaba, Manuel Antonio “Chocho” Foutel, Manlio Bossi, Rogelio Niella, Lila Callaba, César Piccirilli, Miguel Miró y Raúl Grebe.

Primer Salón Nacional de Arte - En Julio de 1947 los jóvenes de ACYAC se lanzan a una aventura mayor como es la realización de un Salón de Artes Plásticas. Quien capitaneó este emprendimiento fue el joven y activo Juan Abal y Casal. El salón del Club Social colmado.

Ajedrez - En el mes de noviembre de 1957 los jóvenes de la institución promueven la práctica del Ajedrez. Se formó así el Círculo de ajedrez y se puso en marcha. Concretamos dice René Borderes, un torneo interdepartamental entre los representativos de las ciudades de Mercedes, Paso de los Libre y Curuzú Cuatiá. El jugador estrella fue el Dr. Carlos Erro.

Academia de Danzas 1959 - Hacía tiempo que se había detectado que nuestra ciudad carecía de una que enseñara a jóvenes y niños danza clásica, folclore y español. En Paraná (E. Ríos), vivía una joven Profesora, Adelita Villegas de Orué, quien se radicará en Curuzú y así pues comenzó. Se consiguió en préstamo parte de la Escuela Profesional de Mujeres, donde el autor de esta nota, con 10 años, practicaba sus primeros zapateos y conoció a una pequeña de 5 años, Liliana Viola, quien inició una carrera incomparable en Curuzú Cuatiá, quien después de 70 años nos sorprende día a día con sus demostraciones aún vigente.

María Luisa Anido por segunda vez en Curuzú Cuatiá, ya había estado en 1955 y en este año 1960 el gran hall del Club Social fue el teatro magnífico que hallaron sus organizadores. La mejor concertista de guitarra en el país.

La Casa de la Cultura ya es nuestra - La construyó para vivir en ella don Luis Furnus en 1874. La donará más tarde al gobierno Provincial y de ser la mejor vivienda de nuestro pueblo en 1874, pasó a ser tras arduas gestiones el 10 de diciembre de 1962, propiedad de ACYAC.

Lleva hoy el nombre de René Borderes - Un justo homenaje. Sin duda nuestro gran Estadista local. René Borderes ha sido y será la figura más encumbrada que ha tenido Curuzú Cuatiá. Dios quiera que tengamos nuevamente en nuestra comunidad un hombre o una mujer con las virtudes gigantes que nos ha heredado René como el legado más precioso que atesoramos. Sencillo, intuitivo, riguroso, minucioso, concienzudo, rígido, intenso, y no digo honesto, porque gracias a Dios con esa cualidad, que fue cualidad natural en muchos directivos de nuestra ciudad en la mayoría de las instituciones, podemos hacer un listado casi interminable: Justo Pastor Erro, Raúl Grebe, José Francisco “Toto” Candia. José Román Foutel, Amparo Ubeda, Chocho Foutel, Pichuchita Papaleo de Loureiro, Don Emilio Di Tella, Eduardo Sánchez Avalos, José Miguel Irigoyen,Victoria Andino, Mario Cruz Pérez, Santiago Mosna, Purita Arballo, Juan Abal y Casal, Ricardo Sucht y tantísimos más. Gracias a todos ellos que nos marcaron una huella y de ahí que tengamos hoy una Liliana Viola, un Roberto Romero, un Antonio Tarragó Ros, Irma Constantini, Aldi Balestra, Tolita Nicolini, una Carolina Zamudio, un Antiago Primo Lizarazu y tantos y tantos más. Por todo ello gracias a René y a sus amigos, que en aquella siesta lluviosa de 1943 idearon esta belleza que se llama ACYAC. Brindemos hoy por los 80 años y por un futuro venturoso. El Arquitecto José Ramírez estará contento. Siempre hubo admiración recíproca entre ellos.

Premio Konex - En 1989 recibió René Borderes esta distinción como hombre de la cultura, lo que habla de los méritos de este notable compoblano.

Camerata Bariloche fue el regalo que se quiso hacer René y que se hizo en 1993.