Gran Hermano 2022: denuncian que Daniela Celis maltrató a uno de los perritos

El ingreso de los perritos Caramelo y Mora (o Delmora como le pusieron en homenaje a Santiago del Moro) a la casa de Gran Hermano se convirtió en todo un acontecimiento para los siete participantes que llegaron a esta instancia, aunque ahora acusaron a Daniela Celis de maltratar a uno de ellos.

Si bien la participante de Moreno se mostró igual de cariñosa con las mascotas desde su ingreso a la casa el último lunes, en las redes sociales viralizaron un video por el cual fue acusada de maltrato.

Se trata de una captura en la que se ve que mientras Daniela camina hacia el sillón del living, su pie se encuentra con la cabeza de Mora, que venía corriendo hacia ella, sufrió el impacto y quedó despatarrada en el piso.

ACUSARON A DANIELA DE MALTRATAR A LA PERRITA MORA EN GRAN HERMANO 2022

Lo que realmente molestó a los seguidores del reality, y de ahí viene la acusación, es que Daniela no solo no reparó en lo que había hecho, sin intención por cierto, sino que debido a eso no intentó siquiera cerciorarse de que Mora no hubiera sufrido daño alguno.

En las redes también se viralizaron otros dos videos que generaron la bronca de los televidentes de Gran Hermano respecto a la poca atención que prestan los participantes al cuidado de los animalitos.

En uno de ellos se puede ver a Julieta sentada intentando depositar a uno de ellos en el piso, pero un mal cálculo hace que lo deje caer, en tanto que Camila le golpeó la cabeza a otro con la puerta mientras salía al patio.

Fuente: Ciudad.com.ar