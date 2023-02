Pensando en educación de calidad, también en vacaciones

Las vacaciones son el momento del año donde quedan suspendidas las actividades normales.

Se produce una vacante en el trabajo y ese corte a la cotidianeidad nos invita al descanso y al disfrute. También nos permite realizar balances y reflexionar.

Ya en la antigüedad los griegos reconocieron la diferencia esencial entre el ser humano y los demás seres animados. A través del Logos o Razón el hombre puede conocer: a) la realidad interna que incluye la re-flexión, proceso natural del pensamiento que permite a las personas desarrollar sus propias ideas y habilita el dialogo y el debate y b) la realidad externa, sin sesgos ni miradas parciales, que habilita el avance hacia mayores niveles del pensamiento crítico e independiente. El conocimiento de ambas realidades (interna y externa) nos invita a repensar la calidad de la educación.

La pandemia corrió el velo a las falencias del sistema educativo, es necesario y urgente generar cambios que nos conduzcan a lograr el equilibrio entre los niveles de eficacia y calidad que la educación debe alcanzar.

Intentar una reforma educativa es una tarea de difícil realización y cuya concreción demanda un tiempo que excede la inmediatez, pero considerando al alumno en el centro del hecho educativo y la razón de ser de la escuela y que los mismos (en su totalidad) son iguales ante la ley, podemos lograr cambios significativos atendiendo en principio, las siguientes problemáticas a trabajar en el corto y mediano plazo:

Formación docente: repensar la formación inicial, de base y continua de maestros y profesores. La carrera docente en Argentina se basa en la antigüedad y no en la formación continua de los mismos. Gestionar la calidad educativa implica poner en valor el rol docente, y trabajar por su salario. Los IFD (Institutos de Formación Docente) deben ser de calidad no solo en cuanto a DC (Diseño Curricular) sino a la visión en la formación del perfil docente. Esto se relaciona también con el adoctrinamiento, debemos pensar en una educación sin ideología.

Revalorizar el rol del preceptor/a: ellos/as son los que en la escuela secundaria están en permanente contacto con los adolescentes y conocen sus problemas, necesidades e intereses.

Acompañamiento a directivos de escuelas: la excelencia y el liderazgo de los equipos directivos son fundamentales para gestionar la calidad educativa. Los directores/as de escuelas no pueden seguir postergados, gestionando en modo atajo y sin tiempo para ocuparse de la dimensión pedagógica. Debemos revisar y reformular la carga burocrática de las instituciones educativas, reconsiderar nuevas estructuras, más flexibles y con capacidad de ajustarse a los escenarios de incertidumbre. Esto se relaciona con la autonomía de las escuelas y se debe tener en cuenta al momento de rediseñar las políticas educativas. No podemos perder de vista que la autonomía institucional hace referencia a la capacidad de decidir y ejecutar acciones relativas a la vida institucional y se expresa en la identidad de cada centro educativo.

Lenguaje inclusivo: los estudiantes presentan serias dificultades para leer y escribir, y el lenguaje inclusivo lo dificulta aún más. Se deben evitar las aleaciones gramaticales y fonéticas que deformen el lenguaje; la enseñanza de la lectoescritura debe llevarse a cabo en la propia lengua, para evitar alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalizan el lenguaje.

Gremios. La mayoría de los docentes no se sienten representados, ya que los gremios han sido politizados, lo que no permite que muchos de ellos cumplan la función para lo que fueron creados. Es fundamental recordar, cuando se defienden los derechos laborales, que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana, expresa su dignidad y fortalece la autoestima.

Conectividad: hay muchísimas instituciones en el país que carecen de internet, esto quedó demostrado durante la pandemia. Los alumnos desconectados, en gran número, no están en las mismas condiciones que sus compañeros que sí estuvieron y están conectados. Además, se debe reconocer que la sola presencia de la computadora o el celular y la elaboración de un sitio de materiales por los docentes, no son suficientes para permitir el aprendizaje.

Aprender en línea es mucho más que lectura, no debemos confundir el aprendizaje informal que los alumnos pueden realizar por propio interés, con el aprendizaje llevado a cabo por medio de un proyecto pedagógico en instituciones educativas en forma sistemática y formal. La entrega de notebook sin un plan educativo que lo sustente y que a la vez sea monitoreado, no tiene sentido.

Nuevamente, el punto es, escuelas equipadas debidamente con soluciones de fondo.

Curriculum enlazado con la realidad: educación vinculada a la realidad, que contemple las trayectorias escolares. Una de las funciones que tiene el curriculum en educación y puntualmente en relación a la creación de conocimientos, es la posibilidad de su internalización, apropiación y difusión. El curriculum debe ayudar a las personas a orientar mejor sus actos y garantizar su propio crecimiento, contribuyendo al bienestar y progreso de la sociedad en la que interactúan. Concordando con Catherine Lecuyer, la importancia de la relación entre curriculum y realidad, radica en que los niños no aprenden a través de discursos sino del contacto con la realidad concreta y a través de los sentidos. La memoria semántica (conocimiento de conceptos) y la memoria biográfica (conocimiento logrado a través de experiencias vividas) aún no están diferenciados. A esa etapa se arriba en la adolescencia. En la escuela secundaria, es necesario un curriculum que permita la adquisición de habilidades para la vida: sociales y afectivas y un curriculum menos extenso y con más profundidad. La escuela secundaria debe contemplar la vinculación del proceso enseñanza-aprendizaje con el mundo laboral.

Educación Emocional: la educación emocional (EE) es el proceso pedagógico, sistemático y vivencial, por el cual se desarrollan competencias que pertenecen a la dimensión de la inteligencia emocional (IE) definida como la capacidad de ser conscientes de nuestras emociones y la de los demás. Es imprescindible lograr el autoconocimiento de las emociones, saber que emociones nos están atravesando en función de la construcción de un proyecto de vida; no podemos perder de vista que los mejores líderes son los que más han desarrollado la inteligencia emocional. Es importante saber que no solo hay conductas, no solo hay deseos, no solo hay amor, hay “alguien” que actúa, desea y ama. Hay una persona, un alumno/a que experimenta todo esto. La educación emocional debes sumarse a las escuelas a partir del 2023.

Adoctrinamiento: por una educación de calidad y sin adoctrinamiento, ningún gobierno de turno puede apropiarse del currículo. Los estudiantes tienen el derecho a ejercer plenamente el pensamiento crítico en función del pensamiento independiente. Esto implica que los alumnos analicen la información en pequeñas dosis, vean los detalles, regresen sobre el texto y realicen nuevamente preguntas, comparen con otras fuentes y autores. Acá cobra vital importancia la asignatura filosofía.

Discapacidad e inclusión: una educación inclusiva y de calidad requiere de un Sistema Educativo que cubra las trayectorias escolares obligatorias y reconozca las particularidades y necesidades de cada uno de los alumnos/as, para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades. Se debe planificar, a largo plazo y en función de las demandas de las instituciones educativas; hoy la ausencia o escasa presencia de gabinetes con profesionales (psicopedagogo/a-Psicólogo/a) que trabajen en equipo junto a directivos, docentes y padres es una realidad en las escuelas. Los niños y jóvenes llegan con diferentes problemáticas al aula dificultando su aprendizaje.

Respetar el calendario escolar: sin cierres de escuelas, sea cualquiera el motivo: paros docentes, toma de escuelas por parte de alumnos, mal estado del edifico escolar, etc.

Y finalmente, que el ajuste no sea en educación; que el presupuesto destinado a la misma permita dar un salto cualitativo en materia educativa.

¡Por un sistema Educativo que cubra a todos y por una educación de Calidad con un proyecto por encima de lo político partidario!

“La educación es el arma mas poderosa para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela.