El Inadi intervendrá ante la denuncia por racismo contra Virginia Acosta

La delegación correntina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recibió este jueves la denuncia de la referente de la Cofradía de San Baltasar, Gabriela Caballero, contra la bailarina de la comparsa Arandú Beleza, Virginia Acosta. Se la acusa de racismo por recurrir al maquillaje oscuro con el propósito de representar a la deidad Oshun.

"Instamos a que haya un proceso de conciliación y que la partes puedan realizar algún acto de reparación para informar y concientizar de lo que significa el blackface y de lo que provoca, que es una práctica cultural racista", explicó a El Litoral la titular del Inadi en Corrientes, Sabina Bacalini.

Las acusaciones comenzaron en las redes sociales el fin de semana pasado, luego de las dos primeras noches de carnavales oficiales, en las que Acosta realizó su desfile por el corsódromo Nolo Alias semi desnuda y maquillada completamente de marrón. Este tipo de maquillaje fue interpretado por algunas personas afrodescendientes como blackface (cara negra), que se lo suele aplicar una persona blanca para parecer negra.

"El blackface no va más, esto es racismo", dijo Caballero y su crítica se propagó. Luego, Acosta declaró que prima el respeto en su representación de Oshun: "Entiendo que haya gente que no le guste, pero lo voy a seguir haciendo", manifestó la bailarina en una entrevista en la radio LT7.

Proceso en marcha

Bacalini precisó a este diario que, a partir de la denuncia presentada ayer, el personal del Inadi tratará de que las partes convengan en un acuerdo. "Ahora empieza el proceso de instrucción; la primera acción es la notificación a las partes, tiene que haber una respuesta. La denuncia puede finalizar si las partes están de acuerdo en conciliar, sino sigue hasta el dictamen final", señaló la funcionaria.

"Estamos dispuestos a ver que las partes se junten y puedan llegar a un entendimiento. Espero que tanto la comparsa como la señorita Acosta puedan abrirse al diálogo. Desde el Inadi intentamos poner luz en el tema, porque hay mucho desconocimiento sobre por qué el blackface es racismo. El pueblo afrodescendiente se sintió mal por esta situación", agregó.

"En esto no hay castigo. En realidad, la denuncia del Inadi no va a tener una pena con años de cárcel. Necesitamos concientizar a las personas para que esto no pase", aclaró Bacalini.

Arandú late libertad

En esta edición 2023 de los carnavales oficiales en la ciudad de Corrientes, Arandú Beleza presenta “Arandú late libertad” como tema de la comparsa. La Verde y Blanca este año plantea que África es la cuna de la humanidad, el lugar donde los primeros homínidos evolucionaron y desde el que partió la especie humana, para construir el resto del mundo.

Su propuesta escénica hace hincapié en que en esta tierra danzan por la lluvia, por la cosecha y sus creencias traspasan los mares. También hace foco en que conquistadores sometieron, encadenaron y castigaron a distintas etnias, en especial a las de este continente, a las cuales condenaron a la esclavitud y enviaron a tierras desconocidas, con el fin de fortalecer naciones ajenas a su entendimiento.

Con este planteo de base, Arandú marca que, lejos de sus hogares, destruidos y casi muertos, los africanos se dieron cuenta de que, además de sus creencias, llevaron consigo su ritmo y comenzaron a bailar como antes, pero esta vez para pedir por paz.

"Estamos orgullosos"

Rogelio Benítez es ministro de la religión tradicional “Yoruba” y fue el creador del primer templo de la religión afro umbandista en el noreste argentino. En radio Sudamericana, defendió la interpretación de Virginia Acosta. “Ellos deberían acompañarla con los tambores”, dijo respecto de las críticas de integrantes de la Cofradía de San Baltasar.

El líder religioso se animó a recordar que la cultura a la que representa tiene la intención de que se coloque un monumento a Oshun en la Costanera para la protección de las aguas dulces y que la representación de la comparsera sea el modelo para el mismo. “Es bella, esbelta, tiene todas las características y está bien que se pinte porque no iba a salir rubia”, agregó.

El ministro explicó que “Oshun tiene potestad sobre la prosperidad, la fecundidad, la riqueza, el oro, el amor, la magia” y que también “es la dueña de los cauries, que son caracoles que se usan para la adivinación”. “Está muy bien representada por Virginia y como religioso, me siento orgulloso de que nuestra entidad sea representada tan bien”, afirmó.