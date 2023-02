María Eugenia Vidal: “Me gustaría ser presidenta, pero no competiría con Macri”

María Eugenia Vidal volvió a referirse este domingo a su posible candidatura como presidenta de cara a las elecciones de 2023 y reveló cuál es la única persona con la cual no competiría en una interna de Juntos por el Cambio. “Con Mauricio (Macri), no”, aseguró.

Fue en diálogo con FM Millenium que la diputada y exgobernadora bonaerense remarcó su intención de ser candidata y señaló que está dispuesta a enfrentarse a cualquier otro dirigente del espacio para ganarse su lugar en las listas.

“Me preguntan si me gustaría ser presidenta. Sí, me gustaría ser presidenta. Y Juntos por el Cambio tiene muy buenos dirigentes que pueden ser presidentes. No me asusta la competencia en la medida que sea sana”, comenzó diciendo en la entrevista radial.

Luego se refirió puntualmente a los principales líderes de la coalición que se perfilan para presentarse en las próximas elecciones.

“Si me lanzara a la candidatura (competiría) con Horacio o con Patricia”, señaló sobre el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta y la exministra de Seguridad Bullrich.

Pero hizo una diferencia con el expresidente: “No con Mauricio, porque siento que Mauricio fue el que empezó todo. Hace 20 años formamos el PRO y él nos dio el espacio para crecer a todos, a Horacio, a Patricia y a mí. Entonces, siento que tiene un liderazgo por encima de los demás”.

En este sentido continuó: “No integraría una fórmula con Mauricio. La verdad es que mi vocación está en el próximo paso, de lo que le quiero aportar a la Argentina. Es que me gustaría ser presidenta y si no, acompañaré a quien lo sea”.

No obstante, y a pesar de sus proyecciones para los próximos meses, Vidal subrayó que todavía es temprano para hablar de nombres y cierres de lista.

