Un senador dijo que Bolsonaro lo presionó para dar un golpe de Estado

n Un senador conservador y militar brasileño aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro buscó convencerlo para dar un golpe de Estado luego de su derrota electoral del año pasado con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Este viernes va a salir en la revista Veja el intento de Bolsonaro de presionarme para que yo pueda dar un golpe de Estado junto a él", afirmó el senador Marcos do Val, del partido Podemos, en una transmisión a través de sus redes sociales. "Cuento esto para que ustedes tengan una idea de la actitud de Bolsonaro y es lógico que yo lo denuncie", declaró.

El senador, un militar de 51 años que creó una empresa de seguridad y dio cursos en Estados Unidos a fuerzas policiales, del FBI y la DEA, anunció luego por Instagram que renunciaba a su banca en el Senado por el estado de Espírito Santo.

Do Val dijo que estaba harto de presiones y decepcionado de la política y que, tras cuatro años como senador, presentará su renuncia al Parlamento, donde aún le restan cuatro años de mandato, para radicarse en Estados Unidos.

"Me enoja cuando me llamaban bolsonarista. Las ofensas que vengo recibiendo están pesando mucho sobre mi familia", se despidió Do Val.

