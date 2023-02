Nacho, Alfa y Julieta recordaron sus más fuertes peleas con Coti en Gran Hermano

Algunas peleas de Gran Hermano 2022 quedarán para la historia del reality de Telefe. La de Coti con Nacho por el queso rallado es una de ellas. Él, como Alfa y Julieta, recordaron el encontronazo y la tildaron de “angurrienta”.

“Me gustan los fideos con queso rallado. Con mucho queso rallado. Un paquete entero”, ironizó Nacho, cuando recordaban en un almuerzo la escandalosa pelea que terminó en un griterío entre ellos por la cantidad de queso que se servía.

“Medio paquete se ponía. Yo lo vi. Literal”, contó Walter a sus compañeros que no estaban en aquel momento. “Nacho le dijo ‘ponele fideo al queso’ y ahí se armó el quilombo”, rememoró.

JULIETA POGGIO RECORDÓ LA ACTITUD QUE LE MOLESTÓ DE COTI

Tora, al escuchar la anécdota que pasó cuando ella estaba todavía fuera de la casa, reaccionó. “Eso era de angurrienta”, se despachó.

Mientras que Julieta, quien no quedó nada bien con la correntina, la siguió. “Era de egoísta. Ella se guardó un perfume que había en el baño y se guardó un montón de cremas que eran de todos en su cajón”, contó, picante.

Nacho, por su parte, volvió a la pólémica del queso. “Le dije que no podía ser así y ella me contestó que en su casa lo comía así al queso. Y le dije que en mi casa también hago cosas que acá no porque somos 14 y me grito ‘no somos 14, somos 13’”, acotó, filoso.

