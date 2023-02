Preocupación por un mensaje del Dipy: “Estoy pasando uno de los peores momentos”

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, generó preocupación por un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter e Instagram. El cantante de cumbia explicó el motivo por el que tomó la drástica decisión de alejarse de las redes sociales.

“¡¡Hola a todos!! No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes... Gracias a los que me quieren y a los que no, también”, escribió en un posteo que compartió con sus seguidores de las redes.

Además, el mediático señaló: “Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Sé qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no. La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron”.

“No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos. Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear... Gracias a todos…”, finalizó el ex de Mariana Diarco.

La publicación generó sorpresa y preocupación en los seguidores del cantante. Rápidamente, recibió mensajes de apoyo en las redes. “Bien por decirlo, eso hace saber que necesitás ayuda, y pedir ayuda es bueno y sano. Solo aléjate de lo que no te sirve, no te alejes de los que te aman. Suerte y adelante, no procrastines ese que sabés te haría bien, siempre procrastinamos esas cosas que no nos divierten, y la vida no solo es diversión”, aseguró uno de sus seguidores.

“Lo peores momentos te hacen crecer, madurar y te fortalecen. Si alejarte de las redes por un tiempo es positivo, hacelo. Yo estoy igual, pero canalizar y transformar la energía para positivo es lo mejor para vos, abrazo grande desde San Juan”, le dijo otra persona. “Arriba Dipy, espero puedas salir adelante que el país necesita gente como vos”, agregó un usuario.

Por otra parte, cabe recordar que el artista suele ir a programas de televisión para dar su filosa mirada sobre los problemas económicos y sociales de país. Por su perfil, ha recibido varias ofertas para sumarse a partidos políticos, pero hasta el momento no se animó a postularse para algún cargo. El mismo salió a desmentir el rumo de una posible candidatura como candidato a concejal en La Matanza.

“¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si querés entrar en política, tenes que transar. Yo no transo. Prefiero armarme un partido propio antes”, aseguró en julio de 2021.

“Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo El Dipy en otro mensaje al referirse a la idea de crear su propio espacio.

“Yo no soy Ofelia Fernández (la legisladora porteña del Frente de Todos), no soy un garca mentiroso como todos y todes”, sostuvo el músico. “No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo”, manifestó el Dipy. Luego en 2022, sí ha participo en un acto político en el estadio del Porvenir con Javier Milei.

