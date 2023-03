Pablo Alonso será electo como presidente de la Federación

La Federación Correntina de Fútbol retomará hoy su Asamblea General Ordinaria y elegirá a Pablo Alonso como presidente de la entidad para los próximos dos años. La Asamblea se puso en marcha el 11 de febrero en la ciudad de Corrientes, se aprobaron varios puntos pero quedó pendiente las elecciones de autoridades. Por pedido de la Liga Correntina, representada en ese momento por su vicepresidente Jorge Verdún, se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, pero en Mercedes.

Luis Escotorín, actual presidente de la Federación, informó que no irá por la reelección y todo hace indicar que Alonso será electo para sucederlo en el cargo.

“Varios quieren que yo pueda ser el presidente de la Federación o que me postule para la presidencia”, comentó Alonso, actual titular de la Liga Correntina, a Eventos y Marcas. Alonso llegó anoche a Mercedes para lograr un amplio consenso con otros dirigentes y poder elevar durante la asamblea una sola lista. La elección de dirigente de Cambá Cuá choca contra el reglamento vigente de la Federación. Para estar al frente de la entidad no tiene que ser presidente ni vice en una liga y por lo tanto no se descarta una Asamblea Extraordinaria para realizar un cambio en el artículo 34 y poder avanzar con la renovación de autoridades.