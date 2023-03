Silvina, el talento correntino que se embarca en política en defensa de los derechos de los animales

María Silvina Roselli Majul es una talentosa artista correntina con consagrado éxito en México, que además integró el jurado de Canta Conmigo Argentina. Pero ahora ha decidido dar sus primeros pasos en la política y anhela llegar a la legislatura provincial en las elecciones del 11 de junio.

Apadrina a varias ONG proteccionistas de animales y la ecología, integra el movimiento Argentina Sin Tacc y tiene un claro objetivo: llegar a la Cámara de Diputados para defender el derecho de los animales y en defensa del medio ambiente. El referente del Frente Eva Perón, Jorge Pérez Rueda, promueve su candidatura. “Es un talento joven que viene a defender el tesoro ecológico de Corrientes que es su fauna, flora, los animales”, explicó el histórico dirigente.

Es hermana de uno de los integrantes de Los Alonsitos, contadora pública y dueña de una voz única, una de sus canciones es utilizada en los novelas de Televisa, productora con la que mantiene un vínculo contractual. Consultada sobre el motivo por el cual decidió dedicarse a la política, Silvina no duda y entre lágrimas detalla a El Litoral: “He recorrido todo el país para atender a los animales, he visto cómo se los trata, lo que les hacen y es necesario hacer algo de manera urgente. Trabajamos en una legislación local que penalice el maltrato animal”.

“Ese es mi compromiso. Hay que hacer algo por los animales. Soy admiradora de Eva Perón. Es necesario comprometerse y actuar. Mi vida cambió en 2014 cuando tuve un accidente: prometí que si me recuperaba, me iba a ocupar de lo que realmente me apasionaba y así inicié mi camino”, agregó. “Lucho por la equidad y la defensa de la mujer en todo sentido. Milito mucho por el cuidado del medio ambiente. Tengo una fundación que cuida el medio ambiente y colabora con más de 135 municipios que promueven la abolición de la tracción a sangre”, contó.

“Estamos a favor de los carreros, no estamos en contra de nadie. Queremos brindarles condiciones dignas de trabajo, ayudarlos y propeler el fin de la tracción a sangre".