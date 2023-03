Inseguridad en la inconclusa autovía 12 y alertan que la obra se retomaría en junio

Crece el temor por la inseguridad a lo largo de la inconclusa autovía 12, que se mantiene a oscuras en casi los 12 kilómetros de trabajos. Además trascendió ahora que las obras podrían retomarse recién en junio y un dato no menor es que la empresa concesionaria cesanteó a sus empleados hasta ese mes. Fueron varios los obreros consultados por El Litoral que confirmaron la versión.

“A la mayoría de los trabajadores se los envió a otros obrajes del interior y quienes no pudieron o no quisieron ir fueron cesanteados con una fecha límite: los primeros días junio. Por eso nosotros entendemos que la obra recién arrancará para ese mes”, dijo a este medio un obrero.

Transitar por la autovía sigue siendo un riesgo y más en horas de la noche, ya que no hay iluminación en varios tramos. Además de los montículos de tierra que se mantienen en los laterales y accesos, los conductores deben sortear algún que otro animal suelto, ya sean caballos o ganado. No hay controles y los siniestros viales se suceden de manera frecuente.

Los problemas con la autovía siguen y cada vez son más los afectados ante la paralización, que poco a poco comienza a generar problemas a más ciudadanos que circulan por el lugar.

“Hay que tener conciencia de la gravedad del problema de la autovía, porque nosotros como empresa hicimos una inversión muy grande para poder tener mayor espacio, crecer y hacer nuestro centro de redistribución sobre la Ruta 12 y vemos que no avanza el desarrollo de la autovía”, había indicado días atrás Silvana Forestier, empresaria que se dedica a la construcción.

“Estamos sobre una avenida importante: entran colectivos, camiones hay un desarrollo urbano importante y es grave la situación porque planificamos un crecimiento empresarial y se proyectaba un gran crecimiento comercial, sobre todo para las empresas que trabajamos con transporte de grandes cargas. La idea es no entrar a la ciudad con grandes camiones y el no tener acceso nos está causando un perjuicio muy grande, porque nosotros apostamos por el desarrollo y el crecimiento, este contexto no ayuda”, aseguró.

En ese sentido, comentó que la situación trae grandes problemas en la zona y esperan que se resuelvan cuanto antes.

“La falta total de planificación de la autovía 12 nos trae a nosotros inconvenientes, no sabemos cómo van a hacer las salidas desde la avenida Maipú, la rotonda no se terminó y es un peligro”, dijo

“El avance del autovía siempre fue lento, pero tenemos paciencia y entonces se atrasan un poco. Decimos ‘ya va a llegar’ y ya pasaron cinco años, pero ni siquiera avanzan en una colectora”, manifestó.